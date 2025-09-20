Рейтинг@Mail.ru
"Плевал на правила". Кто ответит за гибель выпускницы журфака из Воронежа - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 20.09.2025 (обновлено: 08:03 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/proisshestviya--2043006110.html
"Плевал на правила". Кто ответит за гибель выпускницы журфака из Воронежа
"Плевал на правила". Кто ответит за гибель выпускницы журфака из Воронежа - РИА Новости, 20.09.2025
"Плевал на правила". Кто ответит за гибель выпускницы журфака из Воронежа
Не оплачивал штрафы за превышение скорости, не раз попадался пьяным за рулем — полицейские объявили в федеральный розыск 31-летнего Антона Гусева из Воронежа. В РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T08:00:00+03:00
2025-09-20T08:03:00+03:00
происшествия
воронеж
россия
александр бастрыкин
сочи
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150855/04/1508550431_0:300:6016:3684_1920x0_80_0_0_85660c7c77ae6bbd244aaaa9d0d29b28.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Не оплачивал штрафы за превышение скорости, не раз попадался пьяным за рулем — полицейские объявили в федеральный розыск 31-летнего Антона Гусева из Воронежа. В начале сентября он стал виновником ДТП — погибла девушка. О том, как водитель пытается уйти от наказания и какие еще у него проблемы с законом, — в материале РИА Новости.Последняя встречаНесколько дней назад Гусев сбежал из местной больницы. Теперь он в федеральном розыске, хотя уже давно мог оказаться за решеткой — как минимум в СИЗО — после гибели своей знакомой Валерии Султановой.Вечером 3 сентября 22-летняя девушка встретилась с Гусевым в одном из кафе Воронежа. На видеозаписях видно, как молодые люди сидят за столиком и заказывают напитки.Пара покинула заведение около одиннадцати, и с тех пор Валерия ни с кем на связь не выходила. Весь следующий день до нее пытались дозвониться родные и друзья. Лишь ближе к вечеру им сообщили, что накануне Султанова погибла в аварии и тело находится в местном морге.По данным полиции, ДТП произошло в 23:15 на улице Хользунова. На опубликованных в интернете кадрах видно, как на высокой скорости белый "Фольскваген-Гольф" врезается в припаркованный на обочине прицеп большегруза. Легковушку отбрасывает влево, и она боком задевает движущийся в попутном направлении "Рено-Логан".Удар в прицеп пришелся в правую часть иномарки — как раз там сидела Валерия. Она скончалась еще до приезда скорой. Гусева же с различными травмами отвезли в ближайшую больницу. В "Логане" никто серьезно не пострадал.Пьяное вождениеСпециализированный отдел по расследованию дорожных аварий областного главка МВД возбудил уголовное дело по части 4 статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"."Водитель Golf имел признаки алкогольного опьянения, — сообщили сотрудники ГИБДД, выезжавшие на место аварии. — Ранее он уже привлекался за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишался водительских прав на полтора года. Также имеет более 50 неоплаченных штрафов за превышение скорости".Однако, как выяснилось, это далеко не все. Три года назад, в мае 2022-го, уже имея административное наказание за отказ от медосвидетельствования, Гусев ехал по городу на Lexus RC 350. При этом он не оплатил штраф 30 тысяч и не сдал водительские права. Нарушителя вновь остановили полицейские и предложили пройти тест на алкоголь, показавший 0,45 миллиграмма на литр.На этот раз в отношении Гусева возбудили уголовное дело по части первой статьи 264.1 УК России "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Водитель полностью признал вину, сотрудничал со следствием. В суде предоставил информацию о "наличии наград и достижений в спорте, нахождении на иждивении супруги, а также участии в волонтерском движении, связанном с обучением военнослужащих, задействованных в СВО".В итоге Коминтерновский райсуд Воронежа приговорил Гусева к штрафу в двести тысяч рублей и лишил водительских прав на два года, хотя максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.Ранее тот же Коминтерновский райсуд взыскал с Гусева более двухсот тысяч рублей по другому административному делу. "При выезде с обочины водитель Lexus RC 350 не убедился в безопасности маневра и создал помеху в движении автомобилю Volkswagen Jetta, который по инерции отбросило на движущийся слева Аudi Q3", — говорится в решении суда.Особый контрольВалерия Султанова выросла в Сочи, потом переехала в Воронеж, где окончила факультет журналистики местного университета. По словам знакомых, в ближайшее время планировала перебираться в Москву, где у нее были хорошие перспективы.Родные погибшей опасаются, что благодаря связям водитель уйдет от ответственности — по данным некоторых изданий, мать Гусева работает заместителем начальника областного управления Федеральной налоговой службы. Отметим, что сотрудница с фамилией Гусева действительно числится в этом ведомстве.На резонансную историю уже обратил внимание главный следователь страны Александр Бастрыкин. "В СМИ высказывается критика в адрес правоохранительных органов в связи с длительным непринятием мер к привлечению виновника ДТП к ответственности, — сообщили в его ведомстве. — Поэтому мы инициировали вопрос о передаче материалов уголовного дела из МВД в областное управление СКР".Пока же Гусева, сбежавшего из больницы, ищут оперативники — ориентировку уже занесли в базу розыска МВД и разослали во все отделы полиции. Если лихач все-таки предстанет перед судом и вину за гибель пассажирки удастся доказать, отделаться штрафом вряд ли получится. По закону преступнику грозит до от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241113/proisshestviya-1983305200.html
https://ria.ru/20240821/kriminal-1967368160.html
воронеж
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150855/04/1508550431_385:0:5718:4000_1920x0_80_0_0_c5999c450a18baa42a05e8690967f190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, россия, александр бастрыкин, сочи, гибдд мвд рф
Происшествия, Воронеж, Россия, Александр Бастрыкин, Сочи, ГИБДД МВД РФ

"Плевал на правила". Кто ответит за гибель выпускницы журфака из Воронежа

© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Depositphotos.com / cunaplus
Тюремная камера
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Не оплачивал штрафы за превышение скорости, не раз попадался пьяным за рулем — полицейские объявили в федеральный розыск 31-летнего Антона Гусева из Воронежа. В начале сентября он стал виновником ДТП — погибла девушка. О том, как водитель пытается уйти от наказания и какие еще у него проблемы с законом, — в материале РИА Новости.

Последняя встреча

Несколько дней назад Гусев сбежал из местной больницы. Теперь он в федеральном розыске, хотя уже давно мог оказаться за решеткой — как минимум в СИЗО — после гибели своей знакомой Валерии Султановой.
Вечером 3 сентября 22-летняя девушка встретилась с Гусевым в одном из кафе Воронежа. На видеозаписях видно, как молодые люди сидят за столиком и заказывают напитки.
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
"Сбил и даже не остановился". Кто покалечил многодетную мать в Волгограде
13 ноября 2024, 08:00
Пара покинула заведение около одиннадцати, и с тех пор Валерия ни с кем на связь не выходила. Весь следующий день до нее пытались дозвониться родные и друзья. Лишь ближе к вечеру им сообщили, что накануне Султанова погибла в аварии и тело находится в местном морге.
По данным полиции, ДТП произошло в 23:15 на улице Хользунова. На опубликованных в интернете кадрах видно, как на высокой скорости белый "Фольскваген-Гольф" врезается в припаркованный на обочине прицеп большегруза. Легковушку отбрасывает влево, и она боком задевает движущийся в попутном направлении "Рено-Логан".
Удар в прицеп пришелся в правую часть иномарки — как раз там сидела Валерия. Она скончалась еще до приезда скорой. Гусева же с различными травмами отвезли в ближайшую больницу. В "Логане" никто серьезно не пострадал.
© Скрин видео Госавтоинспекции по Воронежской областиАвтомобиль, на котором ехал Гусев
Автомобиль, на котором ехал Гусев - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Скрин видео Госавтоинспекции по Воронежской области
Автомобиль, на котором ехал Гусев

Пьяное вождение

Специализированный отдел по расследованию дорожных аварий областного главка МВД возбудил уголовное дело по части 4 статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"Водитель Golf имел признаки алкогольного опьянения, — сообщили сотрудники ГИБДД, выезжавшие на место аварии. — Ранее он уже привлекался за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишался водительских прав на полтора года. Также имеет более 50 неоплаченных штрафов за превышение скорости".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Они все спланировали". Приговор убийцам школьницы оставил много вопросов
21 августа 2024, 08:00
Однако, как выяснилось, это далеко не все. Три года назад, в мае 2022-го, уже имея административное наказание за отказ от медосвидетельствования, Гусев ехал по городу на Lexus RC 350. При этом он не оплатил штраф 30 тысяч и не сдал водительские права. Нарушителя вновь остановили полицейские и предложили пройти тест на алкоголь, показавший 0,45 миллиграмма на литр.
На этот раз в отношении Гусева возбудили уголовное дело по части первой статьи 264.1 УК России "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Водитель полностью признал вину, сотрудничал со следствием. В суде предоставил информацию о "наличии наград и достижений в спорте, нахождении на иждивении супруги, а также участии в волонтерском движении, связанном с обучением военнослужащих, задействованных в СВО".
В итоге Коминтерновский райсуд Воронежа приговорил Гусева к штрафу в двести тысяч рублей и лишил водительских прав на два года, хотя максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.
© Скрин видео Госавтоинспекции по Воронежской областиПрицеп, в который врезалась иномарка
Прицеп, в который врезалась иномарка - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Скрин видео Госавтоинспекции по Воронежской области
Прицеп, в который врезалась иномарка
Ранее тот же Коминтерновский райсуд взыскал с Гусева более двухсот тысяч рублей по другому административному делу. "При выезде с обочины водитель Lexus RC 350 не убедился в безопасности маневра и создал помеху в движении автомобилю Volkswagen Jetta, который по инерции отбросило на движущийся слева Аudi Q3", — говорится в решении суда.

Особый контроль

Валерия Султанова выросла в Сочи, потом переехала в Воронеж, где окончила факультет журналистики местного университета. По словам знакомых, в ближайшее время планировала перебираться в Москву, где у нее были хорошие перспективы.
Родные погибшей опасаются, что благодаря связям водитель уйдет от ответственности — по данным некоторых изданий, мать Гусева работает заместителем начальника областного управления Федеральной налоговой службы. Отметим, что сотрудница с фамилией Гусева действительно числится в этом ведомстве.
© Фото : база розыска МВД Информация о Гусеве в базе розыска МВД России
Информация о розыске Гусева базе розыска МВД России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : база розыска МВД
Информация о Гусеве в базе розыска МВД России
На резонансную историю уже обратил внимание главный следователь страны Александр Бастрыкин. "В СМИ высказывается критика в адрес правоохранительных органов в связи с длительным непринятием мер к привлечению виновника ДТП к ответственности, — сообщили в его ведомстве. — Поэтому мы инициировали вопрос о передаче материалов уголовного дела из МВД в областное управление СКР".
Пока же Гусева, сбежавшего из больницы, ищут оперативники — ориентировку уже занесли в базу розыска МВД и разослали во все отделы полиции. Если лихач все-таки предстанет перед судом и вину за гибель пассажирки удастся доказать, отделаться штрафом вряд ли получится. По закону преступнику грозит до от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
 
ПроисшествияВоронежРоссияАлександр БастрыкинСочиГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала