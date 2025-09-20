https://ria.ru/20250920/proisshestviya--2043006110.html

"Плевал на правила". Кто ответит за гибель выпускницы журфака из Воронежа

"Плевал на правила". Кто ответит за гибель выпускницы журфака из Воронежа - РИА Новости, 20.09.2025

"Плевал на правила". Кто ответит за гибель выпускницы журфака из Воронежа

Не оплачивал штрафы за превышение скорости, не раз попадался пьяным за рулем — полицейские объявили в федеральный розыск 31-летнего Антона Гусева из Воронежа. В РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T08:00:00+03:00

2025-09-20T08:00:00+03:00

2025-09-20T08:03:00+03:00

происшествия

воронеж

россия

александр бастрыкин

сочи

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150855/04/1508550431_0:300:6016:3684_1920x0_80_0_0_85660c7c77ae6bbd244aaaa9d0d29b28.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Не оплачивал штрафы за превышение скорости, не раз попадался пьяным за рулем — полицейские объявили в федеральный розыск 31-летнего Антона Гусева из Воронежа. В начале сентября он стал виновником ДТП — погибла девушка. О том, как водитель пытается уйти от наказания и какие еще у него проблемы с законом, — в материале РИА Новости.Последняя встречаНесколько дней назад Гусев сбежал из местной больницы. Теперь он в федеральном розыске, хотя уже давно мог оказаться за решеткой — как минимум в СИЗО — после гибели своей знакомой Валерии Султановой.Вечером 3 сентября 22-летняя девушка встретилась с Гусевым в одном из кафе Воронежа. На видеозаписях видно, как молодые люди сидят за столиком и заказывают напитки.Пара покинула заведение около одиннадцати, и с тех пор Валерия ни с кем на связь не выходила. Весь следующий день до нее пытались дозвониться родные и друзья. Лишь ближе к вечеру им сообщили, что накануне Султанова погибла в аварии и тело находится в местном морге.По данным полиции, ДТП произошло в 23:15 на улице Хользунова. На опубликованных в интернете кадрах видно, как на высокой скорости белый "Фольскваген-Гольф" врезается в припаркованный на обочине прицеп большегруза. Легковушку отбрасывает влево, и она боком задевает движущийся в попутном направлении "Рено-Логан".Удар в прицеп пришелся в правую часть иномарки — как раз там сидела Валерия. Она скончалась еще до приезда скорой. Гусева же с различными травмами отвезли в ближайшую больницу. В "Логане" никто серьезно не пострадал.Пьяное вождениеСпециализированный отдел по расследованию дорожных аварий областного главка МВД возбудил уголовное дело по части 4 статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"."Водитель Golf имел признаки алкогольного опьянения, — сообщили сотрудники ГИБДД, выезжавшие на место аварии. — Ранее он уже привлекался за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишался водительских прав на полтора года. Также имеет более 50 неоплаченных штрафов за превышение скорости".Однако, как выяснилось, это далеко не все. Три года назад, в мае 2022-го, уже имея административное наказание за отказ от медосвидетельствования, Гусев ехал по городу на Lexus RC 350. При этом он не оплатил штраф 30 тысяч и не сдал водительские права. Нарушителя вновь остановили полицейские и предложили пройти тест на алкоголь, показавший 0,45 миллиграмма на литр.На этот раз в отношении Гусева возбудили уголовное дело по части первой статьи 264.1 УК России "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Водитель полностью признал вину, сотрудничал со следствием. В суде предоставил информацию о "наличии наград и достижений в спорте, нахождении на иждивении супруги, а также участии в волонтерском движении, связанном с обучением военнослужащих, задействованных в СВО".В итоге Коминтерновский райсуд Воронежа приговорил Гусева к штрафу в двести тысяч рублей и лишил водительских прав на два года, хотя максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.Ранее тот же Коминтерновский райсуд взыскал с Гусева более двухсот тысяч рублей по другому административному делу. "При выезде с обочины водитель Lexus RC 350 не убедился в безопасности маневра и создал помеху в движении автомобилю Volkswagen Jetta, который по инерции отбросило на движущийся слева Аudi Q3", — говорится в решении суда.Особый контрольВалерия Султанова выросла в Сочи, потом переехала в Воронеж, где окончила факультет журналистики местного университета. По словам знакомых, в ближайшее время планировала перебираться в Москву, где у нее были хорошие перспективы.Родные погибшей опасаются, что благодаря связям водитель уйдет от ответственности — по данным некоторых изданий, мать Гусева работает заместителем начальника областного управления Федеральной налоговой службы. Отметим, что сотрудница с фамилией Гусева действительно числится в этом ведомстве.На резонансную историю уже обратил внимание главный следователь страны Александр Бастрыкин. "В СМИ высказывается критика в адрес правоохранительных органов в связи с длительным непринятием мер к привлечению виновника ДТП к ответственности, — сообщили в его ведомстве. — Поэтому мы инициировали вопрос о передаче материалов уголовного дела из МВД в областное управление СКР".Пока же Гусева, сбежавшего из больницы, ищут оперативники — ориентировку уже занесли в базу розыска МВД и разослали во все отделы полиции. Если лихач все-таки предстанет перед судом и вину за гибель пассажирки удастся доказать, отделаться штрафом вряд ли получится. По закону преступнику грозит до от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241113/proisshestviya-1983305200.html

https://ria.ru/20240821/kriminal-1967368160.html

воронеж

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, воронеж, россия, александр бастрыкин, сочи, гибдд мвд рф