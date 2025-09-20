https://ria.ru/20250920/primore-2043136094.html

В Приморье возбудили дело после смерти школьника на улице

Уголовное дело возбуждено по факту смерти школьника около автобусной остановки в Приморском крае, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T09:19:00+03:00

происшествия

спасск-дальний

приморский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти школьника около автобусной остановки в Приморском крае, сообщает региональная прокуратура. В пятницу около автобусной остановки в городе Спасске-Дальнем 16-летнему мальчику стало плохо, ребёнок скончался до приезда скорой помощи. В соцсетях распространилось видео, на котором люди пытаются спасти мальчика, однако медики скорой помощи констатировали его смерть. "Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту смерти подростка в Спасске-Дальнем. По факту смерти подростка в Спасске-Дальнем следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Приморского края. Как сообщает следственное управление СК РФ по Приморью, в настоящий момент проводится доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства смерти 16-летнего ребёнка.

2025

Новости

