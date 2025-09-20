Рейтинг@Mail.ru
В Приморье возбудили дело после смерти школьника на улице - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/primore-2043136094.html
В Приморье возбудили дело после смерти школьника на улице
В Приморье возбудили дело после смерти школьника на улице - РИА Новости, 20.09.2025
В Приморье возбудили дело после смерти школьника на улице
Уголовное дело возбуждено по факту смерти школьника около автобусной остановки в Приморском крае, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:19:00+03:00
2025-09-20T09:19:00+03:00
происшествия
спасск-дальний
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти школьника около автобусной остановки в Приморском крае, сообщает региональная прокуратура. В пятницу около автобусной остановки в городе Спасске-Дальнем 16-летнему мальчику стало плохо, ребёнок скончался до приезда скорой помощи. В соцсетях распространилось видео, на котором люди пытаются спасти мальчика, однако медики скорой помощи констатировали его смерть. "Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту смерти подростка в Спасске-Дальнем. По факту смерти подростка в Спасске-Дальнем следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Приморского края. Как сообщает следственное управление СК РФ по Приморью, в настоящий момент проводится доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства смерти 16-летнего ребёнка.
https://ria.ru/20250920/primore-2043122176.html
спасск-дальний
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, спасск-дальний, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Спасск-Дальний, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье возбудили дело после смерти школьника на улице

В Приморье возбудили дело после смерти школьника у автобусной остановки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти школьника около автобусной остановки в Приморском крае, сообщает региональная прокуратура.
В пятницу около автобусной остановки в городе Спасске-Дальнем 16-летнему мальчику стало плохо, ребёнок скончался до приезда скорой помощи. В соцсетях распространилось видео, на котором люди пытаются спасти мальчика, однако медики скорой помощи констатировали его смерть.
«
"Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту смерти подростка в Спасске-Дальнем. По факту смерти подростка в Спасске-Дальнем следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Приморью, в настоящий момент проводится доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства смерти 16-летнего ребёнка.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Приморье потерявший сознание школьник умер на улице
Вчера, 05:24
 
ПроисшествияСпасск-ДальнийПриморский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала