В Приморье потерявший сознание школьник умер на улице
В Приморье потерявший сознание школьник умер на улице - РИА Новости, 20.09.2025
В Приморье потерявший сознание школьник умер на улице
Шестнадцатилетнего школьника пытались привести в чувство после потери сознания на улице в Приморском крае, однако ребенок скончался до приезда скорой, сообщает... РИА Новости, 20.09.2025
происшествия
приморский край
спасск-дальний
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Шестнадцатилетнего школьника пытались привести в чувство после потери сознания на улице в Приморском крае, однако ребенок скончался до приезда скорой, сообщает региональная прокуратура.В соцсетях распространилось видео, на котором люди пытаются спасти мальчика, помочь школьнику собралась большая толпа окружающих."Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смерти подростка в Спасске-Дальнем", — говорится в сообщении. Установлено, что в вечернее время 19 сентября 2025 года в районе автобусной остановки на улице Красногвардейской в городе Спасске-Дальнем 16-летнему мальчику стало плохо, ребёнок скончался до приезда скорой помощи.Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств произошедшего и также даст оценку законности итогового решения.
приморский край
спасск-дальний
происшествия, приморский край, спасск-дальний
Происшествия, Приморский край, Спасск-Дальний
В Приморье потерявший сознание школьник умер на улице
В Приморье подростка пытались привести в чувство после потери сознания
