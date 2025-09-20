В Москве наградили лауреатов премии "Поступок" имени Пускепалиса

https://ria.ru/20250920/premiya-2043260705.html

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей III премии "Поступок" имени Сергея Пускепалиса состоялась в театре "Мастерская Петра Фоменко" в Москве, в числе лауреатов нынешнего года - народный артист России Валерий Баринов и экс-футболист сборной России, заместитель командира добровольческой бригады "Эспаньола" Андрей Соломатин, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы отмечаем настоящих героев нашего времени – людей, чьи поступки служат примером для всех нас. Ваши мысли, идеи – важный вклад в сохранение и развитие культурного кода России, поддержку традиционных ценностей, объединение регионов. Именно за это всей душой болел наш современник – актер и режиссер Сергей Пускепалис", – сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в обращении к участникам церемонии. Награду получили люди самых разных профессий - от учителя до рок-музыканта. Среди них видные деятели искусства и культуры: Валерий Баринов, народный артист России; Алексей Поддубный, рок-музыкант; Оксана Бухольцева, учитель из Бурятии, которая практически на передовой выполняет свой долг; Андрей Соломатин; Анна Кочерова, которая в начале 2023 года возглавила белгородский региональный "Комитет семей воинов Отечества", и Татьяна Шандра, генеральный директор Херсонского областного краеведческого музея, автор проекта "Вера. Победа". Премия "Поступок" имени Сергея Пускепалиса вручается за вклад в единение общества и укрепление российской идентичности, реализацию социально значимых проектов в новых регионах, помощь участникам СВО и мирным жителям. Лауреатами могут стать как коллективы, так и отдельные граждане, включая волонтёров. Победителям вручается статуэтка "Взлетающий журавль", олицетворяющая мудрость, благородство и стремление к миру. Лауреаты также получают денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, которое направляется на конкретные инициативы: от реабилитации бойцов до создания детских театров в прифронтовых городах.

