Генконсульство России рассказало о пожарах в Турции
Генконсульство России рассказало о пожарах в Турции - РИА Новости, 20.09.2025
Генконсульство России рассказало о пожарах в Турции
Большинство очагов возгорания в окрестностях Антальи в Турции ликвидировано, лесные пожары продолжаются в Аланье, Сиде - генконсульство РФ
Большинство очагов возгорания в окрестностях Антальи в Турции ликвидировано, лесные пожары продолжаются в Аланье, Сиде - генконсульство РФ
Лесные пожары продолжаются в Аланье и Сиде, очаги в Анталье ликвидированы