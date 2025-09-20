Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство России рассказало о пожарах в Турции - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 20.09.2025 (обновлено: 13:22 20.09.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250920/pozhar-2043134033.html
Генконсульство России рассказало о пожарах в Турции
Генконсульство России рассказало о пожарах в Турции - РИА Новости, 20.09.2025
Генконсульство России рассказало о пожарах в Турции
Большинство очагов возгорания в окрестностях Антальи в Турции ликвидировано, лесные пожары продолжаются в Аланье, Сиде - генконсульство РФ РИА Новости РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T08:56:00+03:00
2025-09-20T13:22:00+03:00
в мире
турция
анталья (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043166684_0:262:800:712_1920x0_80_0_0_b183f1f46c9f884c36f42d18e447b1f5.jpg
Большинство очагов возгорания в окрестностях Антальи в Турции ликвидировано, лесные пожары продолжаются в Аланье, Сиде - генконсульство РФ РИА НовостиРИА Новости / Динамика дня
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043166684_0:187:800:787_1920x0_80_0_0_c2783367f1ccffe3ff2b07866beb742f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анталья (провинция)
В мире, Турция, Анталья (провинция)
Генконсульство России рассказало о пожарах в Турции

Лесные пожары продолжаются в Аланье и Сиде, очаги в Анталье ликвидированы

© Кадр видео из соцсетей Лесной пожар в районе Кунду в Анталье
 Лесной пожар в районе Кунду в Анталье - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Кадр видео из соцсетей
Лесной пожар в районе Кунду в Анталье
Читать ria.ru в
Дзен
Большинство очагов возгорания в окрестностях Антальи в Турции ликвидировано, лесные пожары продолжаются в Аланье, Сиде - генконсульство РФ РИА Новости
РИА Новости / Динамика дня
 
В миреТурцияАнталья (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала