Россиян нет среди пострадавших из-за лесного пожара в Анталье

Эвакуированных из-за лесного пожара в Анталье туристов из РФ разместили в отелях
СТАМБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей. Лесной пожар в районе Кунду локализован, сообщил к утру субботы губернатор провинции Хулуси Шахин.
"По состоянию на 08.00 мск большинство очагов возгорания ликвидировано. Продолжается борьба с огнем в лесных массивах городов Аланья и Сиде", - сообщили в генконсульстве.
Там добавили, что ночью были эвакуированы люди из нескольких отелей, в том числе российские граждане.
"По информации турецкой стороны, все они были размещены в близлежащих безопасных гостиницах. Пострадавших в результате пожара граждан России нет. Обращения на экстренную линию генконсульства от российских туристов не поступали. Продолжаем отслеживать развитие ситуации", - отметили дипломаты.
Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов.
