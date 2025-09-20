https://ria.ru/20250920/pozhar-2043133945.html

Россиян нет среди пострадавших из-за лесного пожара в Анталье

Россиян нет среди пострадавших из-за лесного пожара в Анталье - РИА Новости, 20.09.2025

Россиян нет среди пострадавших из-за лесного пожара в Анталье

Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T08:53:00+03:00

2025-09-20T08:53:00+03:00

2025-09-20T13:21:00+03:00

россия

анталья (провинция)

аланья (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043166706_0:61:655:429_1920x0_80_0_0_067374e5417ad4536a6eda567f727c65.jpg

СТАМБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей. Лесной пожар в районе Кунду локализован, сообщил к утру субботы губернатор провинции Хулуси Шахин."По состоянию на 08.00 мск большинство очагов возгорания ликвидировано. Продолжается борьба с огнем в лесных массивах городов Аланья и Сиде", - сообщили в генконсульстве.Там добавили, что ночью были эвакуированы люди из нескольких отелей, в том числе российские граждане."По информации турецкой стороны, все они были размещены в близлежащих безопасных гостиницах. Пострадавших в результате пожара граждан России нет. Обращения на экстренную линию генконсульства от российских туристов не поступали. Продолжаем отслеживать развитие ситуации", - отметили дипломаты.Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов.

https://ria.ru/20250919/pozhar-2043103900.html

россия

анталья (провинция)

аланья (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анталья (провинция), аланья (город)