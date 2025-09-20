Рейтинг@Mail.ru
01:08 20.09.2025 (обновлено: 01:19 20.09.2025)
В турецком Белеке из-за пожара началась эвакуация туристов из отелей
белек
анталья (провинция)
мугла (провинция)
АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Пожар охватил турецкий курортный район Белек, расположенный в популярном у российских туристов курорте провинции Анталья, отели эвакуируют туристов, пишет в соцсети Х портал AntalyaHakkında."В Белеке вспыхнул пожар, проводится эвакуация отелей", — говорится в сообщении.Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что жертв и раненых из-за ситуации с лесным пожаром в Белеке среди российских туристов нет.Лесной пожар вспыхнул в ночь на субботу в районе Кунду в окрестностях Антальи, где расположены популярные среди туристов гостиницы. По данным генерального управления лесного хозяйства, огонь также охватил провинции Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.
белек
анталья (провинция)
мугла (провинция)
белек, анталья (провинция), мугла (провинция)
Белек, Анталья (провинция), Мугла (провинция)
АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Пожар охватил турецкий курортный район Белек, расположенный в популярном у российских туристов курорте провинции Анталья, отели эвакуируют туристов, пишет в соцсети Х портал AntalyaHakkında.
Белеке вспыхнул пожар, проводится эвакуация отелей", — говорится в сообщении.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что жертв и раненых из-за ситуации с лесным пожаром в Белеке среди российских туристов нет.
Лесной пожар вспыхнул в ночь на субботу в районе Кунду в окрестностях Антальи, где расположены популярные среди туристов гостиницы. По данным генерального управления лесного хозяйства, огонь также охватил провинции Мугла и Айдын.
В общей сложности в тушении задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.
Лесной пожар в Аланье, Турция. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Россияне не обращались в генконсульство из-за лесного пожара в Турции
БелекАнталья (провинция)Мугла (провинция)
 
 
Заголовок открываемого материала