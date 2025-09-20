https://ria.ru/20250920/pozhar-2043109913.html

В турецком Белеке из-за пожара началась эвакуация туристов из отелей

АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Пожар охватил турецкий курортный район Белек, расположенный в популярном у российских туристов курорте провинции Анталья, отели эвакуируют туристов, пишет в соцсети Х портал AntalyaHakkında."В Белеке вспыхнул пожар, проводится эвакуация отелей", — говорится в сообщении.Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что жертв и раненых из-за ситуации с лесным пожаром в Белеке среди российских туристов нет.Лесной пожар вспыхнул в ночь на субботу в районе Кунду в окрестностях Антальи, где расположены популярные среди туристов гостиницы. По данным генерального управления лесного хозяйства, огонь также охватил провинции Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.

