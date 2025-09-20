https://ria.ru/20250920/polsha-2043226907.html

Навроцкий не взял Сикорского в свой самолет

ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий не пригласил министра иностранных дел Радослава Сикорского на борт своего самолета, на котором он направляется в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский. "Информирую, что до сих пор существовала элегантная традиция, когда президент Республики Польша приглашал главу дипломатии на борт самолета, летящего на сессию Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении Вроньского на платформе Х. В свою очередь, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Сикорский не обращался с просьбой взять его на борт президентского самолета. "В президентский дворец не поступило никакой просьбы о том, чтобы министр Сикорский путешествовал с президентом одним самолетом", - заявил Пшидач журналистам. Президент и глава МИД Польши являются ставленниками оппозиционных друг другу политических сил. Навроцкий выиграл недавние выборы главы государства при поддержке оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Сикорский же является членом правящей коалиции под руководством премьера Дональда Туска.

