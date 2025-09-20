https://ria.ru/20250920/politiki-2043173556.html

СМИ: льстящие Трампу политики ЕС возмущены вмешательством США в дела блока

СМИ: льстящие Трампу политики ЕС возмущены вмешательством США в дела блока - РИА Новости, 20.09.2025

СМИ: льстящие Трампу политики ЕС возмущены вмешательством США в дела блока

Ряд европейских политиков, публично льстящих американскому президенту Дональду Трампу, на самом деле возмущены вмешательством Вашингтона во внутренние дела... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T13:54:00+03:00

2025-09-20T13:54:00+03:00

2025-09-20T13:54:00+03:00

в мире

европа

вашингтон (штат)

россия

дональд трамп

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:240:2001:1365_1920x0_80_0_0_d2c980d0ea6cf84bc97f405ddc1ad709.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ряд европейских политиков, публично льстящих американскому президенту Дональду Трампу, на самом деле возмущены вмешательством Вашингтона во внутренние дела стран ЕС, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. Как пишет газета, с момента вступления Трампа в должность президента, американские чиновники заявили о своей поддержке правых партий почти во всех странах Европы. Данные партии американские консерваторы рассматривают как "лучшее противоядие от либерализма, который они считают угрозой, подрывающей безопасность Запада". "Европейские лидеры, публично льстящие Трампу и (вице-президенту Джей Ди - ред.) Вэнсу, в частном порядке возмущены их вмешательством во внутренние дела", - говорится в материале. Издание при этом подчеркивает, что высокопоставленные европейские чиновники хотят "сохранить Вашингтон на своей стороне из соображений безопасности". Джей Ди Вэнс 14 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250309/tramp-2003877305.html

европа

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, евросоюз