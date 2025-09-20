Рейтинг@Mail.ru
СМИ: льстящие Трампу политики ЕС возмущены вмешательством США в дела блока
13:54 20.09.2025
СМИ: льстящие Трампу политики ЕС возмущены вмешательством США в дела блока
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ряд европейских политиков, публично льстящих американскому президенту Дональду Трампу, на самом деле возмущены вмешательством Вашингтона во внутренние дела стран ЕС, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. Как пишет газета, с момента вступления Трампа в должность президента, американские чиновники заявили о своей поддержке правых партий почти во всех странах Европы. Данные партии американские консерваторы рассматривают как "лучшее противоядие от либерализма, который они считают угрозой, подрывающей безопасность Запада". "Европейские лидеры, публично льстящие Трампу и (вице-президенту Джей Ди - ред.) Вэнсу, в частном порядке возмущены их вмешательством во внутренние дела", - говорится в материале. Издание при этом подчеркивает, что высокопоставленные европейские чиновники хотят "сохранить Вашингтон на своей стороне из соображений безопасности". Джей Ди Вэнс 14 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
СМИ: льстящие Трампу политики ЕС возмущены вмешательством США в дела блока

Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером
Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ряд европейских политиков, публично льстящих американскому президенту Дональду Трампу, на самом деле возмущены вмешательством Вашингтона во внутренние дела стран ЕС, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
Как пишет газета, с момента вступления Трампа в должность президента, американские чиновники заявили о своей поддержке правых партий почти во всех странах Европы. Данные партии американские консерваторы рассматривают как "лучшее противоядие от либерализма, который они считают угрозой, подрывающей безопасность Запада".
"Европейские лидеры, публично льстящие Трампу и (вице-президенту Джей Ди - ред.) Вэнсу, в частном порядке возмущены их вмешательством во внутренние дела", - говорится в материале.
Издание при этом подчеркивает, что высокопоставленные европейские чиновники хотят "сохранить Вашингтон на своей стороне из соображений безопасности".
Джей Ди Вэнс 14 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Выступление президента США Дональда Трампа
Война Трампа с либеральной повесткой сметет элиты в ЕС, заявил Яковенко
9 марта, 07:36
 
