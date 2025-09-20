https://ria.ru/20250920/poezd-2043225741.html

На электронном табло украинского поезда появилась надпись "Слава России"

На электронном табло украинского поезда появилась надпись "Слава России" - РИА Новости, 20.09.2025

На электронном табло украинского поезда появилась надпись "Слава России"

Надпись "Слава России" появилась на электронном табло поезда, который следовал из Киева в Рахов в Закарпатской области, сообщила украинская полиция. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T18:48:00+03:00

2025-09-20T18:48:00+03:00

2025-09-20T19:31:00+03:00

в мире

ивано-франковская область

россия

киев

верховная рада украины

закарпатская область

украина

русский язык в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043226139_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_0d46636f7c5b45058930252f5be68a84.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Надпись "Слава России" появилась на электронном табло поезда, который следовал из Киева в Рахов в Закарпатской области, сообщила украинская полиция. "Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы", — рассказали там.Отмечается, что о появлении надписи утром сообщили очевидцы в городе Яремче в Ивано-Франковской области.После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать его во всех сферах жизни.

https://ria.ru/20250916/lvov-2042357242.html

ивано-франковская область

россия

киев

закарпатская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ивано-франковская область, россия, киев, верховная рада украины, закарпатская область, украина, русский язык в мире