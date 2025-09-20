Рейтинг@Mail.ru
На электронном табло украинского поезда появилась надпись "Слава России" - РИА Новости, 20.09.2025
18:48 20.09.2025 (обновлено: 19:31 20.09.2025)
На электронном табло украинского поезда появилась надпись "Слава России"
На электронном табло украинского поезда появилась надпись "Слава России"
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Надпись "Слава России" появилась на электронном табло поезда, который следовал из Киева в Рахов в Закарпатской области, сообщила украинская полиция. &quot;Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы&quot;, — рассказали там.Отмечается, что о появлении надписи утром сообщили очевидцы в городе Яремче в Ивано-Франковской области.После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать его во всех сферах жизни.
© Фото : соцсетиНадпись "Слава России" на электронном табло поезда, который следовал из Киева в Рахов в Закарпатской области
© Фото : соцсети
Надпись "Слава России" на электронном табло поезда, который следовал из Киева в Рахов в Закарпатской области
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Надпись "Слава России" появилась на электронном табло поезда, который следовал из Киева в Рахов в Закарпатской области, сообщила украинская полиция.
"Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы", — рассказали там.

Отмечается, что о появлении надписи утром сообщили очевидцы в городе Яремче в Ивано-Франковской области.
После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать его во всех сферах жизни.
