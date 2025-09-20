https://ria.ru/20250920/poezd-2043225741.html
На электронном табло украинского поезда появилась надпись "Слава России"
Надпись "Слава России" появилась на электронном табло поезда, который следовал из Киева в Рахов в Закарпатской области, сообщила украинская полиция. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Надпись "Слава России" появилась на электронном табло поезда, который следовал из Киева в Рахов в Закарпатской области, сообщила украинская полиция. "Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы", — рассказали там.Отмечается, что о появлении надписи утром сообщили очевидцы в городе Яремче в Ивано-Франковской области.После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать его во всех сферах жизни.
