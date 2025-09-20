https://ria.ru/20250920/plennyj-2043136877.html

Пленный ВСУ рассказал, как попал в армию "глухим и глупым"

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Проценко рассказал, что он, будучи инвалидом, попал в украинскую армию "глухим" и "глупым".

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Проценко рассказал, что он, будучи инвалидом, попал в украинскую армию "глухим" и "глупым". Проценко рассказал Минобороны РФ, что 8 марта сотрудники ТЦК (аналог российских военкоматов) "запихнули в бус" его и привезли в военкомат. По словам пленного, его просто "запихнули инвалидом" в армию. Когда появилась возможность сдаться в плен, Проценко решил ею воспользоваться и сложил оружие. "Нас штурманули, напали на окоп. Я сдался. Если честно, я был и рад, чтобы сдаться.... Потому что я не хочу воевать. Очень хорошо ко мне относятся...... Ко мне намного лучше относятся здесь, чем было в учебке в армии. Побратимы, лучше сдавайтесь в плен. Посмотрите на меня. Я попал в армию глухим и глупым. Я не виноват, что я такой. Но наше государство посчитало, что я годен.... Нас всех гребут и отправляют на мясо. Единственный вариант выжить для нас - это сдаться в плен. Здесь к нам хорошо относятся. Ничего не бойтесь. И спокойно идите к русским. Они вам помогут", - сказал пленный боец ВСУ.

