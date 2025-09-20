https://ria.ru/20250920/plennyj-2043136877.html
Пленный ВСУ рассказал, как попал в армию "глухим и глупым"
Пленный ВСУ рассказал, как попал в армию "глухим и глупым" - РИА Новости, 20.09.2025
Пленный ВСУ рассказал, как попал в армию "глухим и глупым"
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Проценко рассказал, что он, будучи инвалидом, попал в украинскую армию "глухим" и "глупым". РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:27:00+03:00
2025-09-20T09:27:00+03:00
2025-09-20T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Проценко рассказал, что он, будучи инвалидом, попал в украинскую армию "глухим" и "глупым". Проценко рассказал Минобороны РФ, что 8 марта сотрудники ТЦК (аналог российских военкоматов) "запихнули в бус" его и привезли в военкомат. По словам пленного, его просто "запихнули инвалидом" в армию. Когда появилась возможность сдаться в плен, Проценко решил ею воспользоваться и сложил оружие. "Нас штурманули, напали на окоп. Я сдался. Если честно, я был и рад, чтобы сдаться.... Потому что я не хочу воевать. Очень хорошо ко мне относятся...... Ко мне намного лучше относятся здесь, чем было в учебке в армии. Побратимы, лучше сдавайтесь в плен. Посмотрите на меня. Я попал в армию глухим и глупым. Я не виноват, что я такой. Но наше государство посчитало, что я годен.... Нас всех гребут и отправляют на мясо. Единственный вариант выжить для нас - это сдаться в плен. Здесь к нам хорошо относятся. Ничего не бойтесь. И спокойно идите к русским. Они вам помогут", - сказал пленный боец ВСУ.
https://ria.ru/20240810/soldat-1965338679.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ рассказал, как попал в армию "глухим и глупым"
Пленный ВСУ Проценко заявил, что попал в ВСУ из-за насильственной мобилизации