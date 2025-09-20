https://ria.ru/20250920/peterburg-2043189976.html

Нерпы Крошик и Шлиссик вернулись в центр реабилитации

2025-09-20T15:31:00+03:00

репино

ладожское озеро

гуп «водоканал санкт-петербурга

фонд друзей балтийской нерпы

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043189758_0:636:1920:1716_1920x0_80_0_0_ce1ece4597a5465ff76a7ee105b8486a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Знаменитые петербургские самцы ладожской кольчатой нерпы Крошик и Шлиссик, которых летом временно переселили в плавучий вольер на Ладожском озере, вернулись в центр реабилитации, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. В июле Крошика временно переселили в плавучий вольер на Ладожском озере для так называемого "одичания". Затем в вольер переселили и Шлиссика. Специалисты решили проверить, будут ли нерпы готовы к самостоятельной жизни и можно ли их выпустить на волю. В начале сентября фонд сообщил, что нерпы не прошли так называемое "одичание" и вскоре их должны вернуть в центр реабилитации. "Вот и закончилась одиссея капитана Крошика и его помощника Шлиссика. Начались осенние штормы и непогоды", - сообщил фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В фонде уточнили, что нерп автотранспортом перевезли в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. "Доехали до Репино они хорошо, но после выпуска в бассейн мы сначала не узнали Крошика и Шлиссика - так они стали похожи на настоящих диких нерп: вместо тупой расслабленности - резкие и точные движения, сила и грация, настороженный сосредоточенный взгляд и многое другое. Хоть мы и не рискнули выпустить Крошика в этом году и решили получше подготовиться к этому событию в следующем году, но даже произошедшие изменения уже сильно нас порадовали и стоили всех наших трудов", - отмечается в сообщении. Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

репино

ладожское озеро

