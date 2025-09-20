Рейтинг@Mail.ru
WP: в США потребовали от СМИ не собирать конфиденциальную информацию
04:47 20.09.2025
WP: в США потребовали от СМИ не собирать конфиденциальную информацию
WP: в США потребовали от СМИ не собирать конфиденциальную информацию
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пентагон потребовал от журналистов не собирать и не хранить информацию ведомства, в частности, конфиденциальную, которую не одобрили специально для публикации, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документ, к которому она получила доступ. По словам издания, изменения стали частью новых правил ведомства. Согласно правилам, наличие конфиденциальной информации может стать основанием для лишения аккредитации журналистов. "Военное министерство США (Пентагон - ред.) по-прежнему привержено принципам прозрачности для повышения подотчётности и общественного доверия. Однако информация министерства... должна быть одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, даже если она не является секретной", - цитирует издание 17-страничный документ с новыми правилами ведомства. Washington Post добавляет со ссылкой на документ, что журналисты СМИ, которые хотят передавать новости Пентагона, обязаны подписать соглашения, ограничивающие их передвижение по зданию ведомства и обязующие не получать или хранить "несанкционированные материалы". "Те, кто откажется принять новую политику, будут лишены или лишены постоянных полномочий для работы в Пентагоне", - добавляет издание. Глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X также подчеркнул, что теперь журналистам нельзя будет "гулять по коридорам охраняемого помещения". По его словам, теперь им придется носить соответствующие бейджики и "подчиняться правилам".
WP: в США потребовали от СМИ не собирать конфиденциальную информацию

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пентагон потребовал от журналистов не собирать и не хранить информацию ведомства, в частности, конфиденциальную, которую не одобрили специально для публикации, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документ, к которому она получила доступ.
По словам издания, изменения стали частью новых правил ведомства. Согласно правилам, наличие конфиденциальной информации может стать основанием для лишения аккредитации журналистов.
"Военное министерство США (Пентагон - ред.) по-прежнему привержено принципам прозрачности для повышения подотчётности и общественного доверия. Однако информация министерства... должна быть одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, даже если она не является секретной", - цитирует издание 17-страничный документ с новыми правилами ведомства.
Washington Post добавляет со ссылкой на документ, что журналисты СМИ, которые хотят передавать новости Пентагона, обязаны подписать соглашения, ограничивающие их передвижение по зданию ведомства и обязующие не получать или хранить "несанкционированные материалы".
"Те, кто откажется принять новую политику, будут лишены или лишены постоянных полномочий для работы в Пентагоне", - добавляет издание.
Глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X также подчеркнул, что теперь журналистам нельзя будет "гулять по коридорам охраняемого помещения". По его словам, теперь им придется носить соответствующие бейджики и "подчиняться правилам".
