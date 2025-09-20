Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году
02:23 20.09.2025 (обновлено: 02:24 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/pensiya-2043114292.html
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году - РИА Новости, 20.09.2025
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году
Россияне с заработной платой около 105-110 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии от 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) за... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T02:23:00+03:00
2025-09-20T02:24:00+03:00
экономика
россия
игорь балынин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россияне с заработной платой около 105-110 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии от 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) за этот год, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. "По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105-110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК", - сказал Балынин. Он уточнил, что при ежегодном формировании такого количества пенсионных баллов в течение 25 лет пенсия может составить более 25,5 тысячи рублей. При стаже в 30 лет она может превысить 28,8 тысячи рублей, а при стаже 35 лет - 32 тысячи рублей. "Соответственно, мы получаем, что средняя заработная плата позволяет обеспечить страховую пенсию в размере на 2-5% выше средней страховой пенсии по старости при страховом стаже в 25 лет, на 15-19% - при страховом стаже в 30 лет, на 28-33% - при страховом стаже в 35 лет", - отметил эксперт.
россия
экономика, россия, игорь балынин, общество
Экономика, Россия, Игорь Балынин, Общество
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году

Доцент Балынин: средняя зарплата в этом году принесет от 4,5 пенсионных балла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
ЭкономикаРоссияИгорь БалынинОбщество
 
 
