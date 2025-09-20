https://ria.ru/20250920/pashinyan-2043152493.html

Пашинян назвал процесс национализации "Электросетей Армении" необратимым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал необратимым процесс национализации принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении", РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T11:51:00+03:00

в мире

армения

самвел карапетян

никол пашинян

электросети армении

электрические сети армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_4a7c00e7ceb23c034a72554e4446c67d.jpg

ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал необратимым процесс национализации принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении", несмотря на то, что международный арбитраж дважды принял решение об обратном. "Несмотря на чьи-то пустые надежды, процесс (национализации "Электросетей Армении" - ред ) необратим", - заявил Пашинян в ходе съезда правящей партии "Гражданский договор". По его словам, при национализации компании возможны два сценария. "Первый сценарий: компания "Электросети Армении" будет национализирована и передана в профессиональное управление, оставаясь полностью государственной. И второй сценарий: большая часть акций компании может быть передана авторитетному в энергетической сфере международному управляющему. При этом Республика Армения сохранит столько акций, которые позволят ей обеспечить стратегическую представленность в компании", - заявил Пашинян. Двадцать третьего июля совет по защите прав бизнесмена Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Двадцать второго июля чрезвычайный арбитраж обязал Армению воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. В сообщении отмечалось, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Армении. Также в июле Международный арбитраж запретил правительству Армении изымать активы принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении", а также менять состав органов управления компании и отзывать лицензию. В начале августа чрезвычайный международный арбитраж подтвердил, что его решение, обязывающее армянское правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армения", подлежит немедленному исполнению. После публикации решения арбитража представители госорганов Армении выступили с рядом заявлений, утверждая, что правительство может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны. Кроме того, власти продолжили действия, направленные на конфискацию электросетей, в частности, временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов. Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприацию ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал Республику Армения возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.* запрещена в РФ как экстремистская

армения

