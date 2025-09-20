Рейтинг@Mail.ru
22:28 20.09.2025 (обновлено: 23:40 20.09.2025)
Участнице "Интервидения" от Катара подарили балалайку
Участнице "Интервидения" от Катара подарили балалайку
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" подарили участнице из Катара Дане Аль-Мир балалайку, передает корреспондент РИА Новости. Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена в субботу. Дана Аль-Мир ранее рассказывала о своей страсти к коллекционированию различных гитар. Теперь её коллекция пополнится и русским музыкальным инструментом - балалайкой. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" подарили участнице из Катара Дане Аль-Мир балалайку, передает корреспондент РИА Новости.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена в субботу.
Дана Аль-Мир ранее рассказывала о своей страсти к коллекционированию различных гитар. Теперь её коллекция пополнится и русским музыкальным инструментом - балалайкой.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Это будет круто: самый подробный гид по "Интервидению-2025"
19 сентября, 08:00
 
КультураРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Игорь МатвиенкоИнтервидение – 2025Катар
 
 
