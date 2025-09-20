https://ria.ru/20250920/organizatory-2043261283.html
Участнице "Интервидения" от Катара подарили балалайку
Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" подарили участнице из Катара Дане Аль-Мир балалайку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" подарили участнице из Катара Дане Аль-Мир балалайку, передает корреспондент РИА Новости. Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена в субботу. Дана Аль-Мир ранее рассказывала о своей страсти к коллекционированию различных гитар. Теперь её коллекция пополнится и русским музыкальным инструментом - балалайкой. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
