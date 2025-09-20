https://ria.ru/20250920/opasnost-2043130610.html
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников
безопасность
курская область
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность объявили в 04.22 мск, она действовала более трех часов.
