В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 20.09.2025
08:13 20.09.2025
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 20.09.2025
безопасность
курская область
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность объявили в 04.22 мск, она действовала более трех часов.
Новости
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
Железобетонное укрытие на улице в Курске
Железобетонное укрытие на улице в Курске - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Железобетонное укрытие на улице в Курске. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона.
Ракетную опасность объявили в 04.22 мск, она действовала более трех часов.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Херсоне прогремели взрывы
