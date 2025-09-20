https://ria.ru/20250920/opasnost-2043128180.html

В Тульской области отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T07:42:00+03:00

2025-09-20T07:42:00+03:00

2025-09-20T12:48:00+03:00

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. Опасность была объявлена в 03.54 мск, она продлилась около четырех часов. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

