В Тульской области отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T07:42:00+03:00
2025-09-20T07:42:00+03:00
2025-09-20T12:48:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. Опасность была объявлена в 03.54 мск, она продлилась около четырех часов. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
