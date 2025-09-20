В Тульской области отменили беспилотную опасность

Рейтинг@Mail.ru
07:42 20.09.2025 (обновлено: 12:48 20.09.2025)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. Опасность была объявлена в 03.54 мск, она продлилась около четырех часов. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
безопасность, тульская область, дмитрий миляев
Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр"
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
Опасность была объявлена в 03.54 мск, она продлилась около четырех часов.
"В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
Вчера, 02:58
 
БезопасностьТульская областьДмитрий Миляев
 
 
