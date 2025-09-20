https://ria.ru/20250920/opasnost-2043117808.html
В Тульской области объявили бесполетную опасность
В Тульской области объявили бесполетную опасность - РИА Новости, 20.09.2025
В Тульской области объявили бесполетную опасность
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
