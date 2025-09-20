https://ria.ru/20250920/opasnost-2043112434.html

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 20.09.2025

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T01:47:00+03:00

2025-09-20T01:47:00+03:00

2025-09-20T01:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986008786_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_5712218f5d5e2a70061349f0d8e72408.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. "Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.

https://ria.ru/20250918/ukrytiya-2042839121.html

ивановская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивановская область, россия, происшествия