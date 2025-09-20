https://ria.ru/20250920/opasnost-2043112434.html
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. "Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.
