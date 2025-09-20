https://ria.ru/20250920/opasnost-2043110993.html
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в Telegram-канале.
