В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 20.09.2025
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин, Происшествия
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
"От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в Telegram-канале.
Заголовок открываемого материала