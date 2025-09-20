https://ria.ru/20250920/obman-2043176399.html

В Москве задержали пособника мошенников, действовавшего в интересах Украины

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подозреваемый в пособничестве мошенникам, действовавший в интересах Украины, задержан в Москве, группа обманом и шантажом похитила у россиян около 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области."УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с БСТМ МВД России при силовой поддержке ГУ Росгвардии по городу Москве задержан 32-летний гражданин Российской Федерации, подозреваемый в пособничестве в мошеннических действиях в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Установлено, что задержанный обеспечивал работу так называемых SIM-боксов, с помощью которых его сообщники осуществляли хищение денежных средств и персональных данных российских граждан. Отмечается, что путём обмана и шантажа мошенникам удалось похитить у пострадавших около 10 миллионов рублей.Кроме того, полученные данные фигурант систематически пересылал своим кураторам, возможно, причастным к деятельности украинских спецслужб.Фигуранту предъявлено обвинение по статьям о пособничестве в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц и детализацию эпизодов преступной деятельности задержанного", - добавили в ведомстве.

