Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали пособника мошенников, действовавшего в интересах Украины - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 20.09.2025 (обновлено: 14:28 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/obman-2043176399.html
В Москве задержали пособника мошенников, действовавшего в интересах Украины
В Москве задержали пособника мошенников, действовавшего в интересах Украины - РИА Новости, 20.09.2025
В Москве задержали пособника мошенников, действовавшего в интересах Украины
Подозреваемый в пособничестве мошенникам, действовавший в интересах Украины, задержан в Москве, группа обманом и шантажом похитила у россиян около 10 миллионов... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T14:16:00+03:00
2025-09-20T14:28:00+03:00
происшествия
москва
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_0:18:3285:1866_1920x0_80_0_0_ddf9397e098608e03f2c3da39d1436e2.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подозреваемый в пособничестве мошенникам, действовавший в интересах Украины, задержан в Москве, группа обманом и шантажом похитила у россиян около 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области."УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с БСТМ МВД России при силовой поддержке ГУ Росгвардии по городу Москве задержан 32-летний гражданин Российской Федерации, подозреваемый в пособничестве в мошеннических действиях в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Установлено, что задержанный обеспечивал работу так называемых SIM-боксов, с помощью которых его сообщники осуществляли хищение денежных средств и персональных данных российских граждан. Отмечается, что путём обмана и шантажа мошенникам удалось похитить у пострадавших около 10 миллионов рублей.Кроме того, полученные данные фигурант систематически пересылал своим кураторам, возможно, причастным к деятельности украинских спецслужб.Фигуранту предъявлено обвинение по статьям о пособничестве в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц и детализацию эпизодов преступной деятельности задержанного", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250918/fsb-2042629207.html
https://ria.ru/20250919/moshenniki-2042873727.html
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_387:0:2898:1883_1920x0_80_0_0_ab8ad928cbb3c08dc12be0790a4e184a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, украина
Происшествия, Москва, Украина
В Москве задержали пособника мошенников, действовавшего в интересах Украины

Пособник мошенников, действовавший в интересах Украины, задержан в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция в Москве
Полиция в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подозреваемый в пособничестве мошенникам, действовавший в интересах Украины, задержан в Москве, группа обманом и шантажом похитила у россиян около 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области.
"УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с БСТМ МВД России при силовой поддержке ГУ Росгвардии по городу Москве задержан 32-летний гражданин Российской Федерации, подозреваемый в пособничестве в мошеннических действиях в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Видео попытки заминировать машину главы предприятия ОПК - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
ФСБ показала видео, как агент Киева закладывает бомбу под авто в Петербурге
18 сентября, 08:25
Установлено, что задержанный обеспечивал работу так называемых SIM-боксов, с помощью которых его сообщники осуществляли хищение денежных средств и персональных данных российских граждан. Отмечается, что путём обмана и шантажа мошенникам удалось похитить у пострадавших около 10 миллионов рублей.
Кроме того, полученные данные фигурант систематически пересылал своим кураторам, возможно, причастным к деятельности украинских спецслужб.
Фигуранту предъявлено обвинение по статьям о пособничестве в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц и детализацию эпизодов преступной деятельности задержанного", - добавили в ведомстве.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Мошенники стали чаще обманывать детей
19 сентября, 04:12
 
ПроисшествияМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала