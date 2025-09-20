Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске двое рабочих погибли из-за обвала грунта - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 20.09.2025 (обновлено: 13:56 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/novorossiysk-2043173029.html
В Новороссийске двое рабочих погибли из-за обвала грунта
В Новороссийске двое рабочих погибли из-за обвала грунта - РИА Новости, 20.09.2025
В Новороссийске двое рабочих погибли из-за обвала грунта
Двое рабочих погибли в Новороссийске из-за обвала грунта при строительстве ливневой канализации, СК проводит проверку, сообщила администрация города. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T13:47:00+03:00
2025-09-20T13:56:00+03:00
происшествия
новороссийск
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Двое рабочих погибли в Новороссийске из-за обвала грунта при строительстве ливневой канализации, СК проводит проверку, сообщила администрация города."При строительстве ливневой канализации по улице Красина произошел обвал грунта боковой стены траншеи, засыпав двух рабочих. На место происшествия незамедлительно прибыли Служба спасения и скорая помощь. Начались экстренные работы по извлечению пострадавших из-под завалов. К сожалению, спасти рабочих не удалось, оба скончались на месте от полученных травм", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Согласно сообщению, на строительных объектах подрядной организации нарушений зафиксировано не было. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, добавили в администрации Новороссийска.В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что обвал траншеи произошел на территории городского микрорайона Цемдолина по улице Красина. Прокуратурой Новороссийска организована проверка причин и условий произошедшего.
https://ria.ru/20250920/shkola-2043169101.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
В Новороссийске двое рабочих погибли из-за обвала грунта

В Новороссийске двое рабочих погибли при строительстве ливневой канализации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Двое рабочих погибли в Новороссийске из-за обвала грунта при строительстве ливневой канализации, СК проводит проверку, сообщила администрация города.
«
"При строительстве ливневой канализации по улице Красина произошел обвал грунта боковой стены траншеи, засыпав двух рабочих. На место происшествия незамедлительно прибыли Служба спасения и скорая помощь. Начались экстренные работы по извлечению пострадавших из-под завалов. К сожалению, спасти рабочих не удалось, оба скончались на месте от полученных травм", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Согласно сообщению, на строительных объектах подрядной организации нарушений зафиксировано не было. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, добавили в администрации Новороссийска.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что обвал траншеи произошел на территории городского микрорайона Цемдолина по улице Красина. Прокуратурой Новороссийска организована проверка причин и условий произошедшего.
Последствия обрушения в нежилом здании в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Москве рабочие погибли во время ремонта в школе
Вчера, 13:29
 
ПроисшествияНовороссийскСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала