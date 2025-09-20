В Чечне задержали подозреваемого в двух убийствах в Ингушетии
Жителя Назрани задержали в Чечне по подозрению в двух убийствах в Ингушетии
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии и Чечни задержали жителя Назрани, которого подозревают в совершении двух убийств, сообщило СУ СК РФ по Ингушетии.
По данным ведомства, ночью 15 сентября неизвестный в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых он скончался в больнице. Утром 18 сентября в Назрани неизвестный на территории домовладения по улице Гойгова нанес ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю, который скончался на месте.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье "Убийство" УК РФ.
"Сотрудниками следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия совместно с УУР МВД по Республике Ингушетия, ОУР ОМВД России по г. Назрань, УФСБ России по Республике Ингушетия и УУР МВД по Чеченской Республике подозреваемый в кратчайшие сроки установлен и доставлен в следственный отдел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время мужчине планируется предъявить обвинение, кроме того, в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В региональном МВД уточнили, что 37-летний житель Назрани был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Грозном. На видео, опубликованном министерством, задержанный называет причиной убийств личную неприязнь и заявляет, что не раскаивается в совершенном.
