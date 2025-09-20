Рейтинг@Mail.ru
В Чечне задержали подозреваемого в двух убийствах в Ингушетии - РИА Новости, 20.09.2025
13:22 20.09.2025
В Чечне задержали подозреваемого в двух убийствах в Ингушетии
В Чечне задержали подозреваемого в двух убийствах в Ингушетии
происшествия
республика ингушетия
назрань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии и Чечни задержали жителя Назрани, которого подозревают в совершении двух убийств, сообщило СУ СК РФ по Ингушетии. По данным ведомства, ночью 15 сентября неизвестный в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых он скончался в больнице. Утром 18 сентября в Назрани неизвестный на территории домовладения по улице Гойгова нанес ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю, который скончался на месте. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье "Убийство" УК РФ. "Сотрудниками следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия совместно с УУР МВД по Республике Ингушетия, ОУР ОМВД России по г. Назрань, УФСБ России по Республике Ингушетия и УУР МВД по Чеченской Республике подозреваемый в кратчайшие сроки установлен и доставлен в следственный отдел", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время мужчине планируется предъявить обвинение, кроме того, в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В региональном МВД уточнили, что 37-летний житель Назрани был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Грозном. На видео, опубликованном министерством, задержанный называет причиной убийств личную неприязнь и заявляет, что не раскаивается в совершенном.
республика ингушетия
назрань
россия
происшествия, республика ингушетия, назрань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Ингушетия, Назрань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии и Чечни задержали жителя Назрани, которого подозревают в совершении двух убийств, сообщило СУ СК РФ по Ингушетии.
По данным ведомства, ночью 15 сентября неизвестный в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых он скончался в больнице. Утром 18 сентября в Назрани неизвестный на территории домовладения по улице Гойгова нанес ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю, который скончался на месте.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье "Убийство" УК РФ.
"Сотрудниками следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия совместно с УУР МВД по Республике Ингушетия, ОУР ОМВД России по г. Назрань, УФСБ России по Республике Ингушетия и УУР МВД по Чеченской Республике подозреваемый в кратчайшие сроки установлен и доставлен в следственный отдел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время мужчине планируется предъявить обвинение, кроме того, в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В региональном МВД уточнили, что 37-летний житель Назрани был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Грозном. На видео, опубликованном министерством, задержанный называет причиной убийств личную неприязнь и заявляет, что не раскаивается в совершенном.
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияНазраньРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
