В США возмутились из-за реакции НАТО на российские истребители - РИА Новости, 20.09.2025
18:52 20.09.2025
В США возмутились из-за реакции НАТО на российские истребители
в мире
эстония
россия
республика карелия
марк рютте
центральное разведывательное управление (цру)
скотт риттер
нато
МОСКВА, 20 cен — РИА Новости. Реакция НАТО на инцидент с якобы нарушением российскими истребителями воздушного пространства Эстонии похож на реакцию поджигателя, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в социальной сети X."Это была реакция поджигателя на устроенный им пожар. Вы действительно последний генеральный секретарь НАТО", — написал Риттер в ответ на слова главы Североатлантического альянса Марка Рютте, что реакция НАТО в рамках операции "Восточный страж" была "быстрой и решительной".В Минобороны России в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
эстония
россия
республика карелия
в мире, эстония, россия, республика карелия, марк рютте, центральное разведывательное управление (цру), скотт риттер, нато, миг-31
В мире, Эстония, Россия, Республика Карелия, Марк Рютте, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Скотт Риттер, НАТО, МиГ-31
МОСКВА, 20 cен — РИА Новости. Реакция НАТО на инцидент с якобы нарушением российскими истребителями воздушного пространства Эстонии похож на реакцию поджигателя, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в социальной сети X.
"Это была реакция поджигателя на устроенный им пожар. Вы действительно последний генеральный секретарь НАТО", — написал Риттер в ответ на слова главы Североатлантического альянса Марка Рютте, что реакция НАТО в рамках операции "Восточный страж" была "быстрой и решительной".
В Минобороны России в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.
Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
В миреЭстонияРоссияРеспублика КарелияМарк РюттеЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Скотт РиттерНАТОМиГ-31
 
 
