В США возмутились из-за реакции НАТО на российские истребители

МОСКВА, 20 cен — РИА Новости. Реакция НАТО на инцидент с якобы нарушением российскими истребителями воздушного пространства Эстонии похож на реакцию поджигателя, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в социальной сети X."Это была реакция поджигателя на устроенный им пожар. Вы действительно последний генеральный секретарь НАТО", — написал Риттер в ответ на слова главы Североатлантического альянса Марка Рютте, что реакция НАТО в рамках операции "Восточный страж" была "быстрой и решительной".В Минобороны России в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

