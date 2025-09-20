https://ria.ru/20250920/nato-2043220461.html
В США возмутились из-за реакции НАТО на российские истребители
В США возмутились из-за реакции НАТО на российские истребители
МОСКВА, 20 cен — РИА Новости. Реакция НАТО на инцидент с якобы нарушением российскими истребителями воздушного пространства Эстонии похож на реакцию поджигателя, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в социальной сети X."Это была реакция поджигателя на устроенный им пожар. Вы действительно последний генеральный секретарь НАТО", — написал Риттер в ответ на слова главы Североатлантического альянса Марка Рютте, что реакция НАТО в рамках операции "Восточный страж" была "быстрой и решительной".В Минобороны России в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
в мире, эстония, россия, республика карелия, марк рютте, центральное разведывательное управление (цру), скотт риттер, нато, миг-31
В мире, Эстония, Россия, Республика Карелия, Марк Рютте, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Скотт Риттер, НАТО, МиГ-31
