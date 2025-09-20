https://ria.ru/20250920/nato-2043219580.html

НАТО обсудит инцидент с самолетами в Эстонии на следующей неделе, пишет FAZ

Государства НАТО соберутся в начале следующей недели для консультаций из-за инцидента с военными самолётами, сообщила немецкая газета FAZ. РИА Новости, 20.09.2025

в мире

эстония

республика карелия

калининградская область

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

миг-31

БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Государства НАТО соберутся в начале следующей недели для консультаций из-за инцидента с военными самолётами, сообщила немецкая газета FAZ. Ранее эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы нарушения российскими самолетами ее воздушного пространства, доказательств чему представлено не было. "Государства НАТО соберутся в начале следующей недели для консультаций после сообщения Эстонии о нарушении её воздушного пространства российскими истребителями. Консультации пройдут в соответствии со статьёй 4", - пишет издание со ссылкой на представителя альянса. Отмечается, что точная дата не названа. Ранее Минобороны РФ сообщило, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

эстония

республика карелия

калининградская область

2025

Наталья Макарова

эстония, республика карелия, калининградская область, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-31