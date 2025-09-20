https://ria.ru/20250920/nato-2043219580.html
НАТО обсудит инцидент с самолетами в Эстонии на следующей неделе, пишет FAZ
Государства НАТО соберутся в начале следующей недели для консультаций из-за инцидента с военными самолётами, сообщила немецкая газета FAZ. РИА Новости, 20.09.2025
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Государства НАТО соберутся в начале следующей недели для консультаций из-за инцидента с военными самолётами, сообщила немецкая газета FAZ. Ранее эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы нарушения российскими самолетами ее воздушного пространства, доказательств чему представлено не было. "Государства НАТО соберутся в начале следующей недели для консультаций после сообщения Эстонии о нарушении её воздушного пространства российскими истребителями. Консультации пройдут в соответствии со статьёй 4", - пишет издание со ссылкой на представителя альянса. Отмечается, что точная дата не названа. Ранее Минобороны РФ сообщило, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
