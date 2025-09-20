https://ria.ru/20250920/naemniki-2043131568.html
Двое грузинских наемников поступили в госпиталь группировки войск "Днепр"
ГЕНИЧЕСК, 20 сен – РИА Новости. Двое грузинских наемников в возрасте более 50 лет, предположительно, стрелков, поступили в военный госпиталь группировки войск "Днепр", где им была оказана вся необходимая медицинская помощь, сообщил РИА Новости командир отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" с позывным "Майкоп". "Да, были. Это были грузины. Привозили их. Пообщаться с ними не удалось в связи с тем, что русского языка они не знали, плохо говорили. Вели себя тихо... (Возраст - ред.) за 50 лет. Возрастные были… Скорее всего, были стрелки", - сказал военврач. По словам офицера, грузинские наемники поступили в госпиталь с осколочными ранениями, полученными ими во время одного из "мясных штурмов" в рамках контрнаступления ВСУ 2023 года. В сети интернет широкое распространение получили украинские видео с пытками и казнями российских военнопленных, при этом, как следует из полученной от военврача группировки "Днепр" информации, в российском госпитале пленным иностранным наемникам была оказана квалифицированная медицинская помощь.
