Двое грузинских наемников поступили в госпиталь группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 20.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 20.09.2025
Двое грузинских наемников поступили в госпиталь группировки войск "Днепр"
Двое грузинских наемников поступили в госпиталь группировки войск "Днепр"
2025-09-20T08:24:00+03:00
2025-09-20T08:24:00+03:00
ГЕНИЧЕСК, 20 сен – РИА Новости. Двое грузинских наемников в возрасте более 50 лет, предположительно, стрелков, поступили в военный госпиталь группировки войск "Днепр", где им была оказана вся необходимая медицинская помощь, сообщил РИА Новости командир отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" с позывным "Майкоп". "Да, были. Это были грузины. Привозили их. Пообщаться с ними не удалось в связи с тем, что русского языка они не знали, плохо говорили. Вели себя тихо... (Возраст - ред.) за 50 лет. Возрастные были… Скорее всего, были стрелки", - сказал военврач. По словам офицера, грузинские наемники поступили в госпиталь с осколочными ранениями, полученными ими во время одного из "мясных штурмов" в рамках контрнаступления ВСУ 2023 года. В сети интернет широкое распространение получили украинские видео с пытками и казнями российских военнопленных, при этом, как следует из полученной от военврача группировки "Днепр" информации, в российском госпитале пленным иностранным наемникам была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Двое грузинских наемников поступили в госпиталь группировки войск "Днепр"

Двоим грузинским наемникам оказали медицинскую помощь в госпитале "Днепра"

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкШприц в руке
Шприц в руке. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 20 сен – РИА Новости. Двое грузинских наемников в возрасте более 50 лет, предположительно, стрелков, поступили в военный госпиталь группировки войск "Днепр", где им была оказана вся необходимая медицинская помощь, сообщил РИА Новости командир отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" с позывным "Майкоп".
"Да, были. Это были грузины. Привозили их. Пообщаться с ними не удалось в связи с тем, что русского языка они не знали, плохо говорили. Вели себя тихо... (Возраст - ред.) за 50 лет. Возрастные были… Скорее всего, были стрелки", - сказал военврач.
По словам офицера, грузинские наемники поступили в госпиталь с осколочными ранениями, полученными ими во время одного из "мясных штурмов" в рамках контрнаступления ВСУ 2023 года.
В сети интернет широкое распространение получили украинские видео с пытками и казнями российских военнопленных, при этом, как следует из полученной от военврача группировки "Днепр" информации, в российском госпитале пленным иностранным наемникам была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Заголовок открываемого материала