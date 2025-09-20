Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии заявили, что ВСУ не дают наемникам покинуть Украину
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 20.09.2025
В Колумбии заявили, что ВСУ не дают наемникам покинуть Украину
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости, Олег Краев. ВСУ не отпускают наемников из расположения воинских частей и не дают покинуть Украину, заявил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. "Им не дают вернуться на родину до завершения выполнения боевых задач, а эти задачи - бессрочные. Наемнику говорят, что отпустят его по завершении операции, которая может продлиться два, три, шесть месяцев и даже год. Фактически это означает, что ему не дают покинуть Украину", - сказал РИА Новости Инкапье. Он подчеркнул, что ВСУ невыгодны утечки о реальном положении наемников в их рядах - именно поэтому иностранцев не выпускают из страны. "Поступает много жалоб (наемников - ред.) на жестокое обращение со стороны украинских военных. И мы видели это в социальных сетях, об этом заявляю не только я, но и родственники (наемников - ред.) тоже жалуются на бесчеловечное отношение к их близким", - добавил собеседник агентства. Эксперт подчеркнул, что украинские командиры подвергают наемников из Колумбии физическому унижению, оскорблениям, не платят полагающиеся им деньги, а также угрожают расправой за отказ воевать. Инкапье также отметил, что в последнее время эффективность вербовки латиноамериканцев на Украину снизилась. Он это связывает с регулярным появлением в публичном пространстве сообщений о тяжелом положении наемников в рядах ВСУ вопреки попыткам украинских командиров ограничить использование соцсетей и телефонов в своих подразделениях. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
В Колумбии заявили, что ВСУ не дают наемникам покинуть Украину

Экс-военный Инкапье: ВСУ хотят скрыть истинное положение наемников на Украине

© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости, Олег Краев. ВСУ не отпускают наемников из расположения воинских частей и не дают покинуть Украину, заявил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
"Им не дают вернуться на родину до завершения выполнения боевых задач, а эти задачи - бессрочные. Наемнику говорят, что отпустят его по завершении операции, которая может продлиться два, три, шесть месяцев и даже год. Фактически это означает, что ему не дают покинуть Украину", - сказал РИА Новости Инкапье.
Командир подразделения о блокировании снабжения ВСУ на юго-западе Орехова - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
ВС России начали блокировать снабжение ВСУ в Запорожской области
Вчера, 07:05
Он подчеркнул, что ВСУ невыгодны утечки о реальном положении наемников в их рядах - именно поэтому иностранцев не выпускают из страны.
"Поступает много жалоб (наемников - ред.) на жестокое обращение со стороны украинских военных. И мы видели это в социальных сетях, об этом заявляю не только я, но и родственники (наемников - ред.) тоже жалуются на бесчеловечное отношение к их близким", - добавил собеседник агентства.
Эксперт подчеркнул, что украинские командиры подвергают наемников из Колумбии физическому унижению, оскорблениям, не платят полагающиеся им деньги, а также угрожают расправой за отказ воевать.
Инкапье также отметил, что в последнее время эффективность вербовки латиноамериканцев на Украину снизилась. Он это связывает с регулярным появлением в публичном пространстве сообщений о тяжелом положении наемников в рядах ВСУ вопреки попыткам украинских командиров ограничить использование соцсетей и телефонов в своих подразделениях.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Калуге задержали четырех человек, выбивавших штрафы с бойца СВО
19 сентября, 16:32
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
