"Это безумие": ученые нашли лазейку в фундаментальном образе жизни

Вид средиземноморских муравьев Messor ibericus нарушает фундаментальный закон жизни, так как способен иметь потомство другого вида, к такому выводу пришли... РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 cен — РИА Новости. Вид средиземноморских муравьев Messor ibericus нарушает фундаментальный закон жизни, так как способен иметь потомство другого вида, к такому выводу пришли ученые из Института эволюционных наук Университета Монпелье во Франции, результаты исследования опубликованы в журнале The Nature.Как установили , матки муравьев-жнецов Messor ibericus способны производить на свет потомство мужского пола другого вида — Messor structor. Затем муравьи Messor ibericus используют самцов Messor structor для создания гибридных рабочих особей, которые поддерживают колонию.Такая стратегия, при которой один вид производит потомство, принадлежащее другому виду, ранее не наблюдалась ни у одного живого существа, отмечают ученые."Это безумие",— приводит The New York Times слова одного из авторов статьи Джонатана Ромигье.Гэри Амфри, профессор статистики в университете Гвельфа в Онтарио, назвал исследование потрясающим. По его словам, подобные статьи дают начало золотой лихорадке в области генетических исследований муравьев и расширяют понимание гибридизации."Я рассматриваю эволюцию как поиск ДНК-способов продолжать воспроизводиться. Это просто еще один очень интересный способ", — отметил Амфри.

