В ГД рассказали, как вступить в федеральный регистр доноров костного мозга

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вступить в федеральный регистр доноров костного мозга можно через портал "Госуслуги" или в одном из рекрутинговых центров, для этого необходимо заполнить анкету и сдать биоматериал, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Всемирный день донора костного мозга ежегодно отмечается в третью субботу сентября. "Донорство костного мозга - это шанс подарить жизнь человеку, который борется с тяжелым онкогематологическим, аутоиммунным или наследственным заболеванием. Ежегодно более 2 000 человек нуждаются в пересадке стволовых клеток. Поэтому так важен федеральный регистр доноров костного мозга: он помогает находить генетически совместимых неродственных доноров. Вступить в регистр можно через портал "Госуслуги" или в одном из рекрутинговых центров. Для этого нужно заполнить анкету и сдать биоматериал, если у вас нет противопоказаний, с ними можно ознакомиться на сайте федерального регистра доноров костного мозга. Так вы становитесь частью большой базы данных, которая объединяет людей ради главного - спасения жизней. Выйти из регистра можно в любой момент", - сказала Дрожжина. Парламентарий подчеркнула, что стать потенциальным донором просто: нужно пройти HLA-типирование, далее идет определение генотипа и дальнейшее внесение данных в регистр. Она уточнила, что в случае совпадения с пациентом с вами свяжутся. Дрожжина отметила, что шанс стать реальным донором невелик — 1 к 10 000. По ее словам, если совпадение подтверждается, начинается процедура активации: медицинское обследование, повторное согласие и выбор способа донации. "Важно понимать: когда донор дает окончательное согласие, пациента начинают готовить к трансплантации с помощью тяжелой химиотерапии. В этот момент отказ означает фактический приговор для больного. Поэтому решение требует зрелости и ответственности", - добавила она. По ее словам, все расходы, связанные с забором костного мозга, например, проезд, медицинское обследование берет на себя государство, также донору положен больничный лист на 5-9 дней и стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода. "Помогать – не сложно, не страшно и почетно. На площадке Госдумы мы продолжим создавать условия для развития Федерального регистра доноров костного мозга, и надеемся, что как можно больше жителей нашей страны станут потенциальными донорами", - заключила она.

