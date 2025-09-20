https://ria.ru/20250920/moskva-2043225942.html

В Москве стартовала красная ковровая дорожка конкурса "Интервидения"

В Москве стартовала красная ковровая дорожка конкурса "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025

В Москве стартовала красная ковровая дорожка конкурса "Интервидения"

Красная ковровая дорожка международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовала на столичной концертной площадке Live Арена в субботу, передает... РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Красная ковровая дорожка международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовала на столичной концертной площадке Live Арена в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Первым на дорожке появился заслуженный артист РФ, посол конкурса Дима Билан. Также одними из первых появились заслуженная артистка России Зара, группа "Новые самоцветы", народный артист РФ, член жюри конкурса от России Игорь Матвиенко и певица Соя, телеведущая Ольга Бузова. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

Красная ковровая дорожка международного музыкального конкурса "Интервидение" Красная ковровая дорожка международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовала на столичной концертной площадке Live Арена, передает корреспондент РИА Новости. Первым на дорожке появился посол конкурса Дима Билан. В числе первых также были Зара, группа "Новые самоцветы", член жюри конкурса от России Игорь Матвиенко и певица Соя. В объектив агентства также попали телеведущая Ольга Бузова и певица Ольга Серябкина.

Член жюри "Интервидения" от России Игорь Матвиенко рассказал о главном критерии оценки исполнителя Член жюри "Интервидения" от России Игорь Матвиенко рассказал, что главным критерием оценки для него будет то, как удалось участнику отразить культуру своей страны

Наталья Макарова

