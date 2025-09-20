Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовала красная ковровая дорожка конкурса "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:51 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/moskva-2043225942.html
В Москве стартовала красная ковровая дорожка конкурса "Интервидения"
В Москве стартовала красная ковровая дорожка конкурса "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
В Москве стартовала красная ковровая дорожка конкурса "Интервидения"
Красная ковровая дорожка международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовала на столичной концертной площадке Live Арена в субботу, передает... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T18:51:00+03:00
2025-09-20T18:51:00+03:00
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
игорь матвиенко
дима билан (виктор белан)
зара (зарифа мгоян)
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043225205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3eb41fed775eff6b1db3611eae2e534b.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Красная ковровая дорожка международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовала на столичной концертной площадке Live Арена в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Первым на дорожке появился заслуженный артист РФ, посол конкурса Дима Билан. Также одними из первых появились заслуженная артистка России Зара, группа "Новые самоцветы", народный артист РФ, член жюри конкурса от России Игорь Матвиенко и певица Соя, телеведущая Ольга Бузова. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043218183.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Красная ковровая дорожка международного музыкального конкурса "Интервидение"
Красная ковровая дорожка международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовала на столичной концертной площадке Live Арена, передает корреспондент РИА Новости. Первым на дорожке появился посол конкурса Дима Билан. В числе первых также были Зара, группа "Новые самоцветы", член жюри конкурса от России Игорь Матвиенко и певица Соя. В объектив агентства также попали телеведущая Ольга Бузова и певица Ольга Серябкина.
2025-09-20T18:51
true
PT0M05S
Член жюри "Интервидения" от России Игорь Матвиенко рассказал о главном критерии оценки исполнителя
Член жюри "Интервидения" от России Игорь Матвиенко рассказал, что главным критерием оценки для него будет то, как удалось участнику отразить культуру своей страны
2025-09-20T18:51
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043225205_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_51df2ac708b823aad74a1fed5e345023.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), игорь матвиенко, дима билан (виктор белан), зара (зарифа мгоян), интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Игорь Матвиенко, Дима Билан (Виктор Белан), Зара (Зарифа Мгоян), Интервидение – 2025
В Москве стартовала красная ковровая дорожка конкурса "Интервидения"

Красная ковровая дорожка конкурса «Интервидение» стартовала на Live Арене

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Красная ковровая дорожка международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовала на столичной концертной площадке Live Арена в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Первым на дорожке появился заслуженный артист РФ, посол конкурса Дима Билан. Также одними из первых появились заслуженная артистка России Зара, группа "Новые самоцветы", народный артист РФ, член жюри конкурса от России Игорь Матвиенко и певица Соя, телеведущая Ольга Бузова.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Сотрудники силовых структур дежурят у Московской Live Арены в преддверии конкурса Интервидение - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Сотрудники силовых ведомств следят за обстановкой у Live Арены
Вчера, 18:11
 
КультураРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Игорь МатвиенкоДима Билан (Виктор Белан)Зара (Зарифа Мгоян)Интервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала