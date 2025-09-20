https://ria.ru/20250920/moskva-2043173978.html
СК начал проверку после обрушения школы в Москве, где погибли рабочие
2025-09-20T13:56:00+03:00
москва
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043172259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffb056f5e75217b736e5102086f2793d.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения в Москве, в результате которого погибли рабочие, сообщает столичный главк СК России.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что двое рабочих погибли, по предварительным данным, в результате ЧП во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы. Позже в столичной прокуратуре сообщили, что при обрушении пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. Также в столичном главке МЧС России добавили, что тела двух рабочих извлечены из-под завалов после обрушения, причины ЧП устанавливаются."По данному факту Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043172259_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_e85d112f3e6b8c6b40fca49fbce62bba.jpg
Последствия обрушения в нежилом здании в Москве
Тела двоих рабочих извлечены из-под завалов после обрушения в нежилом здании в Москве, находящемся на реконструкции, причины ЧП устанавливаются, сообщает МЧС.
В прокуратуре уточнили, что пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации.
На видео РИА Новости видно здание, где произошла трагедия, а также машины экстренных служб, приехавших на место происшествия.
