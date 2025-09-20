https://ria.ru/20250920/moskva-2043173978.html

СК начал проверку после обрушения школы в Москве, где погибли рабочие

СК начал проверку после обрушения школы в Москве, где погибли рабочие - РИА Новости, 20.09.2025

СК начал проверку после обрушения школы в Москве, где погибли рабочие

Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения в Москве, в результате которого погибли... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T13:56:00+03:00

2025-09-20T13:56:00+03:00

2025-09-20T18:39:00+03:00

москва

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043172259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffb056f5e75217b736e5102086f2793d.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения в Москве, в результате которого погибли рабочие, сообщает столичный главк СК России.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что двое рабочих погибли, по предварительным данным, в результате ЧП во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы. Позже в столичной прокуратуре сообщили, что при обрушении пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. Также в столичном главке МЧС России добавили, что тела двух рабочих извлечены из-под завалов после обрушения, причины ЧП устанавливаются."По данному факту Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250920/novorossiysk-2043173029.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обрушения в нежилом здании в Москве Тела двоих рабочих извлечены из-под завалов после обрушения в нежилом здании в Москве, находящемся на реконструкции, причины ЧП устанавливаются, сообщает МЧС. В прокуратуре уточнили, что пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. На видео РИА Новости видно здание, где произошла трагедия, а также машины экстренных служб, приехавших на место происшествия. 2025-09-20T13:56 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)