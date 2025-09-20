https://ria.ru/20250920/moskva-2043172002.html
В Москве при частичном обрушении школы пострадали рабочие
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рабочие субподрядной коммерческой организации пострадали при частичном обрушении во время реконструкции нежилого здания в Москве, сообщает столичная прокуратура. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что двое рабочих погибли, по предварительным данным, в результате ЧП во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы. "При реконструкции нежилого здания на улице Знаменская в результате частичного обрушения конструкции пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работу правоохранительных органов координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.
