https://ria.ru/20250920/moskva-2043172002.html

В Москве при частичном обрушении школы пострадали рабочие

В Москве при частичном обрушении школы пострадали рабочие - РИА Новости, 20.09.2025

В Москве при частичном обрушении школы пострадали рабочие

Рабочие субподрядной коммерческой организации пострадали при частичном обрушении во время реконструкции нежилого здания в Москве, сообщает столичная... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T13:43:00+03:00

2025-09-20T13:43:00+03:00

2025-09-20T16:20:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043196482_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_132e125616c381b454e308068dcf2bea.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рабочие субподрядной коммерческой организации пострадали при частичном обрушении во время реконструкции нежилого здания в Москве, сообщает столичная прокуратура. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что двое рабочих погибли, по предварительным данным, в результате ЧП во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы. "При реконструкции нежилого здания на улице Знаменская в результате частичного обрушения конструкции пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работу правоохранительных органов координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20250920/telo-2043170095.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва