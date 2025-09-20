Рейтинг@Mail.ru
В Москве при частичном обрушении школы пострадали рабочие
13:43 20.09.2025 (обновлено: 16:20 20.09.2025)
В Москве при частичном обрушении школы пострадали рабочие
В Москве при частичном обрушении школы пострадали рабочие - РИА Новости, 20.09.2025
В Москве при частичном обрушении школы пострадали рабочие
Рабочие субподрядной коммерческой организации пострадали при частичном обрушении во время реконструкции нежилого здания в Москве, сообщает столичная... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рабочие субподрядной коммерческой организации пострадали при частичном обрушении во время реконструкции нежилого здания в Москве, сообщает столичная прокуратура. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что двое рабочих погибли, по предварительным данным, в результате ЧП во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы. "При реконструкции нежилого здания на улице Знаменская в результате частичного обрушения конструкции пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работу правоохранительных органов координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве при частичном обрушении школы пострадали рабочие

Рабочие пострадали при частичном обрушении во время реконструкции школы в Москве

Обрушение произошло во время ремонта в школе на востоке Москвы
Обрушение произошло во время ремонта в школе на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Обрушение произошло во время ремонта в школе на востоке Москвы
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рабочие субподрядной коммерческой организации пострадали при частичном обрушении во время реконструкции нежилого здания в Москве, сообщает столичная прокуратура.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что двое рабочих погибли, по предварительным данным, в результате ЧП во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы.
"При реконструкции нежилого здания на улице Знаменская в результате частичного обрушения конструкции пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На месте работу правоохранительных органов координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.
Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.
Работа спасательных служб около здания школы, где произошло обрушение строительных конструкций во время ремонта, на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Москве извлекли тела двух рабочих после обрушения нежилого здания
