https://ria.ru/20250920/moskva-2043168164.html

В Москве пенсионерку обманули на 27 миллионов рублей

В Москве пенсионерку обманули на 27 миллионов рублей - РИА Новости, 20.09.2025

В Москве пенсионерку обманули на 27 миллионов рублей

Зюзинская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств по факту обмана в Москве пенсионерки на более чем 27 миллионов рублей, сообщает столичная... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T13:25:00+03:00

2025-09-20T13:25:00+03:00

2025-09-20T13:25:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893618344_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a01c763984d379f6d537855b04566a62.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зюзинская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств по факту обмана в Москве пенсионерки на более чем 27 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что телефонные мошенники убедили московскую пенсионерку купить часы с бриллиантами почти за 28 миллионов рублей, а после отдать их курьеру. По словам собеседника агентства, телефонные аферисты несколько месяцев донимали пенсионерку с различных номеров и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Мошенникам удалось убедить пожилую женщину, в том числе под предлогом сохранения денег, собрать все свои сбережения и купить бриллиантовые часы почти за 28 миллионов рублей. После пенсионерку убедили отдать купленные часы курьеру. "По указанию мошенников пенсионерка купила часы стоимостью более 27 миллионов рублей и передала их курьеру... Установление обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как отметили в прокуратуре, история со "спецоперацией" якобы по поимке мошенников началась еще в феврале 2025 года, когда 84-летней москвичке поступил звонок из телефонной компании о замене кода городского телефона. Не заподозрив обмана, пожилая женщина назвала свои паспортные данные злоумышленникам. Затем мошенники в течение более полугода, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также запугивая и убеждая женщину, что от ее имени осуществляются переводы денежных средств, добились ее согласия на участие в "операции по поимке преступников". Кроме того, они обещали пенсионерке сохранность всех ее сбережений и тщательно "оберегали" от общения с родственниками. По данным прокуратуры, злоумышленникам удалось настолько войти в доверие к женщине, что она записала номер одного из них в своем телефоне как номер внука, говоря всем, что все время с ним на связи. "Умело используя техники манипуляции, аферисты убедили пожилую москвичку, что сохранить деньги можно только приобретя дорогостоящие часы якобы в подарок дочери. Под контролем "лжевнука" пенсионерка оплатила покупку брендовых часов стоимостью более 27,7 миллиона рублей, а затем передала пакет с часами и подарками от магазина курьеру, назвавшему ей кодовое слово", - добавили в ведомстве. При этом пенсионерка не сразу поняла, что стала жертвой мошенников и долгое время пыталась связаться с ними по телефону, а затем обратилась в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html

https://ria.ru/20250213/moshenniki-1999093098.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва