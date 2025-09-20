https://ria.ru/20250920/moskva-2043160789.html

На юго-западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

На юго-западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 20.09.2025

На юго-западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Ленинский проспект, 87" на юго-западе Москвы, сообщил... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T12:46:00+03:00

2025-09-20T12:46:00+03:00

2025-09-20T12:46:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

мосгаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974206368_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2401336ed39e95998ede71bd825c76ae.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Ленинский проспект, 87" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Завершили работы по ремонту газорегуляторного пункта "Ленинский проспект, 87" на улице Гарибальди, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Ломоносовский, Раменки и проспект Вернадского", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью более 1,6 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

https://ria.ru/20250918/biryukov-2042725635.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, мосгаз