Россиян предупредили о новых уловках мошенников - 20.09.2025
06:56 20.09.2025
Россиян предупредили о новых уловках мошенников
Россиян предупредили о новых уловках мошенников
2025-09-20T06:56:00+03:00
2025-09-20T06:56:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мошенники в России стали чаще рассылать сообщения и совершать звонки от лица госструктур и образовательных организаций, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. "Мошенники все чаще маскируются под госструктуры и образовательные организации, рассылают фальшивые письма и звонят с неизвестных номеров... Одна из малоочевидных схем мошенничества связана с рассылкой сообщений якобы от имени налоговой службы", - рассказал эксперт. По словам Морева, злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о долгах, предлагая срочно их погасить, чтобы избежать штрафов. В этих письмах часто находятся ссылки на поддельные сайты, на которых они пытаются украсть данные для доступа к личным аккаунтам. Он отметил, что также хакеры звонят от лица сотрудников почтовых сервисов. Жертве сообщают о посылке без указанного адреса и просят уточнить личные данные или код подтверждения. Помимо этого, существуют мошеннические схемы в мессенджерах. В их числе ложные предложения крупного заработка при условии первоначальной оплаты "обучения" или "оборудования". Еще один популярный метод мошенников - "неожиданные выплаты". Они обещают подарок или деньги, выманивая данные банковской карты. Кроме того, мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, заявляя о причастности собеседника к уголовному делу, чтобы в ходе "расследования" заставить раскрыть личную информацию или перевести деньги. Эксперт отметил, что студенты подвержены атакам мошенников от имени учебных заведений с просьбой обновить личные данные на корпоративных сайтах, при этом жертву перенаправляют на поддельные страницы для кражи паролей. Признаками, по которым можно вычислить мошенника, являются звонки через мессенджеры или с неофициальных сервисных номеров банков, при этом отмечается, что они схожи с настоящими. Также требования назвать PIN-код, CVV или коды из фейковых сайтов "Госуслуг". "Сегодня мошенники активно используют психологические приемы, чтобы запугать или ввести в заблуждение человека. Но важно помнить: ни банки, ни госорганы никогда не требуют по телефону, мессенджеру или почте сообщить данные карты или личного кабинета. Если вам звонят с подобными предложениями, лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер", - подчеркнул Морев.
россия
россия, общество
Россия, Общество
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мошенники в России стали чаще рассылать сообщения и совершать звонки от лица госструктур и образовательных организаций, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
"Мошенники все чаще маскируются под госструктуры и образовательные организации, рассылают фальшивые письма и звонят с неизвестных номеров... Одна из малоочевидных схем мошенничества связана с рассылкой сообщений якобы от имени налоговой службы", - рассказал эксперт.
По словам Морева, злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о долгах, предлагая срочно их погасить, чтобы избежать штрафов. В этих письмах часто находятся ссылки на поддельные сайты, на которых они пытаются украсть данные для доступа к личным аккаунтам.
Он отметил, что также хакеры звонят от лица сотрудников почтовых сервисов. Жертве сообщают о посылке без указанного адреса и просят уточнить личные данные или код подтверждения. Помимо этого, существуют мошеннические схемы в мессенджерах. В их числе ложные предложения крупного заработка при условии первоначальной оплаты "обучения" или "оборудования".
Еще один популярный метод мошенников - "неожиданные выплаты". Они обещают подарок или деньги, выманивая данные банковской карты. Кроме того, мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, заявляя о причастности собеседника к уголовному делу, чтобы в ходе "расследования" заставить раскрыть личную информацию или перевести деньги.
Эксперт отметил, что студенты подвержены атакам мошенников от имени учебных заведений с просьбой обновить личные данные на корпоративных сайтах, при этом жертву перенаправляют на поддельные страницы для кражи паролей.
Признаками, по которым можно вычислить мошенника, являются звонки через мессенджеры или с неофициальных сервисных номеров банков, при этом отмечается, что они схожи с настоящими. Также требования назвать PIN-код, CVV или коды из фейковых сайтов "Госуслуг".
"Сегодня мошенники активно используют психологические приемы, чтобы запугать или ввести в заблуждение человека. Но важно помнить: ни банки, ни госорганы никогда не требуют по телефону, мессенджеру или почте сообщить данные карты или личного кабинета. Если вам звонят с подобными предложениями, лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер", - подчеркнул Морев.
