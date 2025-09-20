Рейтинг@Mail.ru
В Мюнхене началось празднование "Октоберфеста" - РИА Новости, 20.09.2025
15:40 20.09.2025 (обновлено: 16:15 20.09.2025)
В Мюнхене началось празднование "Октоберфеста"
В Мюнхене началось празднование "Октоберфеста"
Празднование 190-го "Октоберфеста" - самого главного фестиваля Германии - началось в Мюнхене, оно продолжится чуть больше двух недель.
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Празднование 190-го "Октоберфеста" - самого главного фестиваля Германии - началось в Мюнхене, оно продолжится чуть больше двух недель. "Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (СДПГ) официально открыл 190-й Октоберфест, забив кран в первый пивной бочонок двумя ударами. С этого момента во всех шатрах разрешена раздача пива, а праздник на площади Терезиенвизе начался официально", - сообщил новостной портал общественной телерадиокомпании федеральной земли Германии Бавария BR24. Отмечается, что первая кружка пива досталась премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру (партия ХСС), который вместе с супругой пришёл на праздник в национальном костюме. Сигналом к началу раздачи пива во всех шатрах стали двенадцать пушечных залпов. Фестиваль продлится 16 дней - до 5 октября. Ежегодно "Октоберфест" собирает в Мюнхене более шести миллионов гостей, а рекорд посещаемости превышает семь миллионов человек.
мюнхен, германия, бавария, маркус зедер, хдс/хсс
Мюнхен, Германия, Бавария, Маркус Зедер, ХДС/ХСС
В Мюнхене началось празднование "Октоберфеста"

Празднование 190-го "Октоберфеста". 20 сентября 2025
© Getty Images / picture alliance/Felix Hörhager
Празднование 190-го "Октоберфеста". 20 сентября 2025
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Празднование 190-го "Октоберфеста" - самого главного фестиваля Германии - началось в Мюнхене, оно продолжится чуть больше двух недель.
"Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (СДПГ) официально открыл 190-й Октоберфест, забив кран в первый пивной бочонок двумя ударами. С этого момента во всех шатрах разрешена раздача пива, а праздник на площади Терезиенвизе начался официально", - сообщил новостной портал общественной телерадиокомпании федеральной земли Германии Бавария BR24.
Отмечается, что первая кружка пива досталась премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру (партия ХСС), который вместе с супругой пришёл на праздник в национальном костюме. Сигналом к началу раздачи пива во всех шатрах стали двенадцать пушечных залпов.
Фестиваль продлится 16 дней - до 5 октября. Ежегодно "Октоберфест" собирает в Мюнхене более шести миллионов гостей, а рекорд посещаемости превышает семь миллионов человек.
Мюнхен Германия Бавария Маркус Зедер ХДС/ХСС
 
 
