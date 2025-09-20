https://ria.ru/20250920/mjunhen-2043191299.html

В Мюнхене началось празднование "Октоберфеста"

В Мюнхене началось празднование "Октоберфеста" - РИА Новости, 20.09.2025

В Мюнхене началось празднование "Октоберфеста"

Празднование 190-го "Октоберфеста" - самого главного фестиваля Германии - началось в Мюнхене, оно продолжится чуть больше двух недель. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T15:40:00+03:00

2025-09-20T15:40:00+03:00

2025-09-20T16:15:00+03:00

мюнхен

германия

бавария

маркус зедер

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043197179_0:0:2464:1386_1920x0_80_0_0_b13e3c8a552ed608b1d97fcc71cbf634.jpg

БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Празднование 190-го "Октоберфеста" - самого главного фестиваля Германии - началось в Мюнхене, оно продолжится чуть больше двух недель. "Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (СДПГ) официально открыл 190-й Октоберфест, забив кран в первый пивной бочонок двумя ударами. С этого момента во всех шатрах разрешена раздача пива, а праздник на площади Терезиенвизе начался официально", - сообщил новостной портал общественной телерадиокомпании федеральной земли Германии Бавария BR24. Отмечается, что первая кружка пива досталась премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру (партия ХСС), который вместе с супругой пришёл на праздник в национальном костюме. Сигналом к началу раздачи пива во всех шатрах стали двенадцать пушечных залпов. Фестиваль продлится 16 дней - до 5 октября. Ежегодно "Октоберфест" собирает в Мюнхене более шести миллионов гостей, а рекорд посещаемости превышает семь миллионов человек.

https://ria.ru/20250722/pivo-2030641028.html

мюнхен

германия

бавария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мюнхен, германия, бавария, маркус зедер, хдс/хсс