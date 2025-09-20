https://ria.ru/20250920/mjunhen-2043191299.html
В Мюнхене началось празднование "Октоберфеста"
В Мюнхене началось празднование "Октоберфеста" - РИА Новости, 20.09.2025
В Мюнхене началось празднование "Октоберфеста"
Празднование 190-го "Октоберфеста" - самого главного фестиваля Германии - началось в Мюнхене, оно продолжится чуть больше двух недель. РИА Новости, 20.09.2025
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Празднование 190-го "Октоберфеста" - самого главного фестиваля Германии - началось в Мюнхене, оно продолжится чуть больше двух недель. "Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (СДПГ) официально открыл 190-й Октоберфест, забив кран в первый пивной бочонок двумя ударами. С этого момента во всех шатрах разрешена раздача пива, а праздник на площади Терезиенвизе начался официально", - сообщил новостной портал общественной телерадиокомпании федеральной земли Германии Бавария BR24. Отмечается, что первая кружка пива досталась премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру (партия ХСС), который вместе с супругой пришёл на праздник в национальном костюме. Сигналом к началу раздачи пива во всех шатрах стали двенадцать пушечных залпов. Фестиваль продлится 16 дней - до 5 октября. Ежегодно "Октоберфест" собирает в Мюнхене более шести миллионов гостей, а рекорд посещаемости превышает семь миллионов человек.
