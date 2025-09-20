https://ria.ru/20250920/mizulina-2043230901.html
Мизулина опубликовала фото с Shaman перед началом "Интервидения"
Мизулина опубликовала фото с Shaman перед началом "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Мизулина опубликовала фото с Shaman перед началом "Интервидения"
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала совместное фото с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Shaman) перед началом...
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала совместное фото с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Shaman) перед началом международного музыкального конкурса "Интервидение". Финал "Интервидения" пройдет в субботу на Live Арене в Москве. Shaman выступит девятым. На снимке, которое Мизулина опубликовала в Telegram-канале перед началом конкурса, она обнимает певца за шею. В "Интервидении" примут участие артисты из 23 стран. Его будут освещать 190 журналистов из 25 стран мира, сообщила ранее комментатор конкурса Яна Чурикова. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Мизулина опубликовала фото с Shaman перед началом "Интервидения"
