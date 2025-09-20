https://ria.ru/20250920/mizulina-2043230901.html

Мизулина опубликовала фото с Shaman перед началом "Интервидения"

Мизулина опубликовала фото с Shaman перед началом "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025

Мизулина опубликовала фото с Shaman перед началом "Интервидения"

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала совместное фото с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Shaman) перед началом... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T19:30:00+03:00

2025-09-20T19:30:00+03:00

2025-09-20T19:30:00+03:00

культура

россия

москва

екатерина мизулина

яна чурикова

лига безопасного интернета

интервидение – 2025

shaman (ярослав дронов)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043228961_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_0e53544d665edc3c53e2edbb1dba5bb2.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала совместное фото с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Shaman) перед началом международного музыкального конкурса "Интервидение". Финал "Интервидения" пройдет в субботу на Live Арене в Москве. Shaman выступит девятым. На снимке, которое Мизулина опубликовала в Telegram-канале перед началом конкурса, она обнимает певца за шею. В "Интервидении" примут участие артисты из 23 стран. Его будут освещать 190 журналистов из 25 стран мира, сообщила ранее комментатор конкурса Яна Чурикова. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250920/shaman-2043230391.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, екатерина мизулина, яна чурикова, лига безопасного интернета, интервидение – 2025, shaman (ярослав дронов)