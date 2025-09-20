Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ призвал сделать мир снова великим - РИА Новости, 20.09.2025
04:14 20.09.2025 (обновлено: 04:42 20.09.2025)
Глава РФПИ призвал сделать мир снова великим
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал "сделать мир снова великим", основываясь на традиционных ценностях и борьбе с "фейковыми новостями". "Сделаем мир снова великим! Вместе посредством весомых традиционных ценностей мы будет бороться с фейковыми новостями и откроем границы, восстановим веру, семью и свободу", - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X. К своей публикации Дмитриев прикрепил картинку с земным шаром, голубем мира и скрепленными руками. Также Дмитриев создал опрос, в котором предложил проголосовать пользователям за название такой инициативы - "Сделаем мир снова великим" MWGA или "Сделаем Землю снова великой" MEGA, что созвучно с названием движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA).
россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ призвал сделать мир снова великим

Дмитриев призвал сделать мир снова великим, борясь с фейковыми новостями

© AP Photo / Michel EulerКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Michel Euler
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал "сделать мир снова великим", основываясь на традиционных ценностях и борьбе с "фейковыми новостями".
"Сделаем мир снова великим! Вместе посредством весомых традиционных ценностей мы будет бороться с фейковыми новостями и откроем границы, восстановим веру, семью и свободу", - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X.
К своей публикации Дмитриев прикрепил картинку с земным шаром, голубем мира и скрепленными руками.
Также Дмитриев создал опрос, в котором предложил проголосовать пользователям за название такой инициативы - "Сделаем мир снова великим" MWGA или "Сделаем Землю снова великой" MEGA, что созвучно с названием движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA).
