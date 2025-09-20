https://ria.ru/20250920/mir-2043118638.html
Глава РФПИ призвал сделать мир снова великим
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал "сделать мир снова великим", основываясь на традиционных ценностях и борьбе с "фейковыми новостями". "Сделаем мир снова великим! Вместе посредством весомых традиционных ценностей мы будет бороться с фейковыми новостями и откроем границы, восстановим веру, семью и свободу", - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X. К своей публикации Дмитриев прикрепил картинку с земным шаром, голубем мира и скрепленными руками. Также Дмитриев создал опрос, в котором предложил проголосовать пользователям за название такой инициативы - "Сделаем мир снова великим" MWGA или "Сделаем Землю снова великой" MEGA, что созвучно с названием движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA).
