Глава РФПИ призвал сделать мир снова великим

Глава РФПИ призвал сделать мир снова великим - РИА Новости, 20.09.2025

Глава РФПИ призвал сделать мир снова великим

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал "сделать мир снова РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20

2025-09-20T04:14:00+03:00

2025-09-20T04:42:00+03:00

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал "сделать мир снова великим", основываясь на традиционных ценностях и борьбе с "фейковыми новостями". "Сделаем мир снова великим! Вместе посредством весомых традиционных ценностей мы будет бороться с фейковыми новостями и откроем границы, восстановим веру, семью и свободу", - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X. К своей публикации Дмитриев прикрепил картинку с земным шаром, голубем мира и скрепленными руками. Также Дмитриев создал опрос, в котором предложил проголосовать пользователям за название такой инициативы - "Сделаем мир снова великим" MWGA или "Сделаем Землю снова великой" MEGA, что созвучно с названием движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA).

