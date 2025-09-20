Минздрав предложил изменить закон об ОМС

https://ria.ru/20250920/minzdrav-2043240945.html

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения предлагает внести поправки в федеральный закон об ОМС, в том числе предоставить главе региона полномочия принимать решения о выполнении территориальным фондом функций страховых медицинских организаций в регионе. "Минздрав России разработал проект изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Законопроект нацелен на урегулирование вопросов предоставления прав в сфере ОМС иностранцам и лицам без гражданства, временно находящимся и работающим на территории РФ.Кроме того, планируется установить порядок информационного взаимодействия при ведении персонализированного учета данных о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и социального страхования РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и трудоустроенных в России. "В рамках передачи полномочий в области обязательного медицинского страхования субъектам РФ законопроект предлагает предоставить главе региона право решения о выполнении территориальным фондом полномочий страховых медорганизаций, предусмотренных Федеральным законом № 326-ФЗ. Это позволит обеспечить реализацию права граждан на бесплатное медицинское обслуживание. Механизмы защиты этих прав найдут отражение в документах", — добавили в министерстве. Кроме того, Минздрав предлагает дать Федеральному фонду полномочия утверждать порядок согласования финансовых нормативов, используемых территориальными фондами, начиная с 1 января 2027 года. Законопроект предусматривает уточнения в применении средств ОМС после участия медицинских учреждений в программах ОМС. "Будут установлены полномочия страховщика для управления территориальными фондами ОМС в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, учитывая особенности данных субъектов РФ", — сообщили в Минздраве. Предполагается закрепить особенности финансового обеспечения медицинской помощи для застрахованных лиц на указанных территориях, включая установление размера коэффициента дифференциации для расчета тарифа страхового взноса для неработающего населения и определение численности застрахованных, в том числе неработающих. Также будет установлен порядок финансирования медицинской помощи, входящей в основную программу ОМС, застрахованным лицам в определённых учреждениях, утверждённых правительством РФ, — отметили в пресс-службе. Законопроект предлагает продлить действие положений частей 24, 27 и 28 статьи 51 федерального закона № 326-ФЗ для решения вопросов финансовой поддержки расходов Федерального фонда и территориальных фондов, что включают софинансирование оплаты труда медицинского персонала и решения проблемы кадрового дефицита. Также будут выполняться поручения правительства РФ, касающиеся стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.Кроме того, законопроект предусматривает уточнения в правилах применения медицинскими учреждениями средств обязательного медицинского страхования после завершения их участия в программах ОМС. "Включено также закрепление полномочий страховщика, которое осуществляют территориальные фонды обязательного медицинского страхования в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях с учётом особенностей этих субъектов Российской Федерации", — сообщили в Минздраве. Министерство предлагает определить особенности финансового обеспечения медицинской помощи для застрахованных лиц, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, включая установление коэффициента дифференциации для расчёта тарифа страхового взноса на ОМС для неработающего населения. Также будет определена численность застрахованных лиц, включая неработающих, и установлен коэффициент дифференциации, необходимый для расчета субвенции. "Предусмотрено также определение порядка финансирования медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования, для застрахованных лиц в отдельных медицинских учреждений, которые будут определены правительством РФ", — подчеркнули в пресс-службе. Законопроект предлагает продлить действие положений частей 24, 27 и 28 статьи 51 федерального закона № 326-ФЗ, чтобы урегулировать вопросы финансового обеспечения расходов бюджета Федерального фонда и бюджетов территориальных фондов. Это необходимо для софинансирования затрат медорганизаций на заработную плату врачей и среднего медицинского персонала, а также для решения проблем кадрового дефицита. Кроме того, документ нацелен на выполнение поручений правительства РФ в части стимулирующих выплат медицинским сотрудникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

