Рейтинг@Mail.ru
Минздрав предложил изменить закон об ОМС - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 20.09.2025 (обновлено: 00:48 21.09.2025)
https://ria.ru/20250920/minzdrav-2043240945.html
Минздрав предложил изменить закон об ОМС
Минздрав предложил изменить закон об ОМС - РИА Новости, 21.09.2025
Минздрав предложил изменить закон об ОМС
Министерство здравоохранения предлагает внести поправки в федеральный закон об ОМС, в том числе предоставить главе региона полномочия принимать решения о... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-20T20:23:00+03:00
2025-09-21T00:48:00+03:00
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149417/11/1494171174_0:274:3611:2305_1920x0_80_0_0_7bf34f7425571fa9070e43fed8bb78be.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения предлагает внести поправки в федеральный закон об ОМС, в том числе предоставить главе региона полномочия принимать решения о выполнении территориальным фондом функций страховых медицинских организаций в регионе. "Минздрав России разработал проект изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Законопроект нацелен на урегулирование вопросов предоставления прав в сфере ОМС иностранцам и лицам без гражданства, временно находящимся и работающим на территории РФ.Кроме того, планируется установить порядок информационного взаимодействия при ведении персонализированного учета данных о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и социального страхования РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и трудоустроенных в России. "В рамках передачи полномочий в области обязательного медицинского страхования субъектам РФ законопроект предлагает предоставить главе региона право решения о выполнении территориальным фондом полномочий страховых медорганизаций, предусмотренных Федеральным законом № 326-ФЗ. Это позволит обеспечить реализацию права граждан на бесплатное медицинское обслуживание. Механизмы защиты этих прав найдут отражение в документах", — добавили в министерстве. Кроме того, Минздрав предлагает дать Федеральному фонду полномочия утверждать порядок согласования финансовых нормативов, используемых территориальными фондами, начиная с 1 января 2027 года. Законопроект предусматривает уточнения в применении средств ОМС после участия медицинских учреждений в программах ОМС. "Будут установлены полномочия страховщика для управления территориальными фондами ОМС в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, учитывая особенности данных субъектов РФ", — сообщили в Минздраве. Предполагается закрепить особенности финансового обеспечения медицинской помощи для застрахованных лиц на указанных территориях, включая установление размера коэффициента дифференциации для расчета тарифа страхового взноса для неработающего населения и определение численности застрахованных, в том числе неработающих. Также будет установлен порядок финансирования медицинской помощи, входящей в основную программу ОМС, застрахованным лицам в определённых учреждениях, утверждённых правительством РФ, — отметили в пресс-службе. Законопроект предлагает продлить действие положений частей 24, 27 и 28 статьи 51 федерального закона № 326-ФЗ для решения вопросов финансовой поддержки расходов Федерального фонда и территориальных фондов, что включают софинансирование оплаты труда медицинского персонала и решения проблемы кадрового дефицита. Также будут выполняться поручения правительства РФ, касающиеся стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.Кроме того, законопроект предусматривает уточнения в правилах применения медицинскими учреждениями средств обязательного медицинского страхования после завершения их участия в программах ОМС. "Включено также закрепление полномочий страховщика, которое осуществляют территориальные фонды обязательного медицинского страхования в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях с учётом особенностей этих субъектов Российской Федерации", — сообщили в Минздраве. Министерство предлагает определить особенности финансового обеспечения медицинской помощи для застрахованных лиц, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, включая установление коэффициента дифференциации для расчёта тарифа страхового взноса на ОМС для неработающего населения. Также будет определена численность застрахованных лиц, включая неработающих, и установлен коэффициент дифференциации, необходимый для расчета субвенции. "Предусмотрено также определение порядка финансирования медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования, для застрахованных лиц в отдельных медицинских учреждений, которые будут определены правительством РФ", — подчеркнули в пресс-службе. Законопроект предлагает продлить действие положений частей 24, 27 и 28 статьи 51 федерального закона № 326-ФЗ, чтобы урегулировать вопросы финансового обеспечения расходов бюджета Федерального фонда и бюджетов территориальных фондов. Это необходимо для софинансирования затрат медорганизаций на заработную плату врачей и среднего медицинского персонала, а также для решения проблем кадрового дефицита. Кроме того, документ нацелен на выполнение поручений правительства РФ в части стимулирующих выплат медицинским сотрудникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
https://ria.ru/20250902/kak-poluchit-besplatnye-lekarstva-1863850209.html
https://ria.ru/20250703/foms--2026917833.html
https://ria.ru/20250827/balanin-2037899298.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149417/11/1494171174_86:0:3525:2579_1920x0_80_0_0_761d2d6d40ce3eb58b96520165012ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Минздрав предложил изменить закон об ОМС

Минздрав предложил расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС

© Фото предоставлено АО "Гознак"Полисы ОМС
Полисы ОМС - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото предоставлено АО "Гознак"
Полисы ОМС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения предлагает внести поправки в федеральный закон об ОМС, в том числе предоставить главе региона полномочия принимать решения о выполнении территориальным фондом функций страховых медицинских организаций в регионе.
"Минздрав России разработал проект изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Фармацевт выдает лекарства - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2025 году
2 сентября, 14:46
Законопроект нацелен на урегулирование вопросов предоставления прав в сфере ОМС иностранцам и лицам без гражданства, временно находящимся и работающим на территории РФ.
Кроме того, планируется установить порядок информационного взаимодействия при ведении персонализированного учета данных о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и социального страхования РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и трудоустроенных в России.
"В рамках передачи полномочий в области обязательного медицинского страхования субъектам РФ законопроект предлагает предоставить главе региона право решения о выполнении территориальным фондом полномочий страховых медорганизаций, предусмотренных Федеральным законом № 326-ФЗ. Это позволит обеспечить реализацию права граждан на бесплатное медицинское обслуживание. Механизмы защиты этих прав найдут отражение в документах", — добавили в министерстве.
Кроме того, Минздрав предлагает дать Федеральному фонду полномочия утверждать порядок согласования финансовых нормативов, используемых территориальными фондами, начиная с 1 января 2027 года. Законопроект предусматривает уточнения в применении средств ОМС после участия медицинских учреждений в программах ОМС.
"Будут установлены полномочия страховщика для управления территориальными фондами ОМС в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, учитывая особенности данных субъектов РФ", — сообщили в Минздраве.
Предполагается закрепить особенности финансового обеспечения медицинской помощи для застрахованных лиц на указанных территориях, включая установление размера коэффициента дифференциации для расчета тарифа страхового взноса для неработающего населения и определение численности застрахованных, в том числе неработающих. Также будет установлен порядок финансирования медицинской помощи, входящей в основную программу ОМС, застрахованным лицам в определённых учреждениях, утверждённых правительством РФ, — отметили в пресс-службе.
Законопроект предлагает продлить действие положений частей 24, 27 и 28 статьи 51 федерального закона № 326-ФЗ для решения вопросов финансовой поддержки расходов Федерального фонда и территориальных фондов, что включают софинансирование оплаты труда медицинского персонала и решения проблемы кадрового дефицита. Также будут выполняться поручения правительства РФ, касающиеся стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
ФОМС подвел итоги реализации Программы госгарантий с начала текущего года
3 июля, 12:52
Кроме того, законопроект предусматривает уточнения в правилах применения медицинскими учреждениями средств обязательного медицинского страхования после завершения их участия в программах ОМС.
"Включено также закрепление полномочий страховщика, которое осуществляют территориальные фонды обязательного медицинского страхования в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях с учётом особенностей этих субъектов Российской Федерации", — сообщили в Минздраве.
Министерство предлагает определить особенности финансового обеспечения медицинской помощи для застрахованных лиц, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, включая установление коэффициента дифференциации для расчёта тарифа страхового взноса на ОМС для неработающего населения. Также будет определена численность застрахованных лиц, включая неработающих, и установлен коэффициент дифференциации, необходимый для расчета субвенции.
"Предусмотрено также определение порядка финансирования медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования, для застрахованных лиц в отдельных медицинских учреждений, которые будут определены правительством РФ", — подчеркнули в пресс-службе.
Законопроект предлагает продлить действие положений частей 24, 27 и 28 статьи 51 федерального закона № 326-ФЗ, чтобы урегулировать вопросы финансового обеспечения расходов бюджета Федерального фонда и бюджетов территориальных фондов. Это необходимо для софинансирования затрат медорганизаций на заработную плату врачей и среднего медицинского персонала, а также для решения проблем кадрового дефицита.
Кроме того, документ нацелен на выполнение поручений правительства РФ в части стимулирующих выплат медицинским сотрудникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Баланин: искусственный интеллект стал важной частью системы ОМС
27 августа, 15:54
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала