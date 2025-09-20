https://ria.ru/20250920/mig-2043110242.html

Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31

Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31 - РИА Новости, 20.09.2025

Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31

Три истребителя МиГ-31 совершили в пятницу плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, полет проходил без нарушения границ других... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T01:12:00+03:00

2025-09-20T01:12:00+03:00

2025-09-20T04:17:00+03:00

эстония

республика карелия

калининградская область

нато

миг-31

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993820905_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_4d67a138a9e29defdd06299f23acf64a.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Три истребителя МиГ-31 совершили в пятницу плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, полет проходил без нарушения границ других государств, в том числе Эстонии, заявили в Минобороны России."Девятнадцатого сентября сего года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", — говорится в сообщении.Как подчеркнули в Минобороны, истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии, полет проходил на расстоянии более трех километров от острова Вайндло над нейтральными водами Балтийского моря.МИД Эстонии в пятницу вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с тем, что три российских МиГ-31 якобы нарушили эстонское воздушное пространство, пробыв там 12 минут. Таллин также решил запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20250920/tramp-2043107698.html

эстония

республика карелия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эстония, республика карелия, калининградская область, нато, миг-31, безопасность