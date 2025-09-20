Рейтинг@Mail.ru
Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31 - РИА Новости, 20.09.2025
01:12 20.09.2025 (обновлено: 04:17 20.09.2025)
Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31
Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Три истребителя МиГ-31 совершили в пятницу плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, полет проходил без нарушения границ других государств, в том числе Эстонии, заявили в Минобороны России."Девятнадцатого сентября сего года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", — говорится в сообщении.Как подчеркнули в Минобороны, истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии, полет проходил на расстоянии более трех километров от острова Вайндло над нейтральными водами Балтийского моря.МИД Эстонии в пятницу вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с тем, что три российских МиГ-31 якобы нарушили эстонское воздушное пространство, пробыв там 12 минут. Таллин также решил запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Три истребителя МиГ-31 совершили в пятницу плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, полет проходил без нарушения границ других государств, в том числе Эстонии, заявили в Минобороны России.
"Девятнадцатого сентября сего года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Минобороны, истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии, полет проходил на расстоянии более трех километров от острова Вайндло над нейтральными водами Балтийского моря.
МИД Эстонии в пятницу вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с тем, что три российских МиГ-31 якобы нарушили эстонское воздушное пространство, пробыв там 12 минут. Таллин также решил запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
