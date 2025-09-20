https://ria.ru/20250920/mig-2043110242.html
Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31
2025-09-20T01:12:00+03:00
2025-09-20T01:12:00+03:00
2025-09-20T04:17:00+03:00
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Три истребителя МиГ-31 совершили в пятницу плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, полет проходил без нарушения границ других государств, в том числе Эстонии, заявили в Минобороны России."Девятнадцатого сентября сего года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", — говорится в сообщении.Как подчеркнули в Минобороны, истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии, полет проходил на расстоянии более трех километров от острова Вайндло над нейтральными водами Балтийского моря.МИД Эстонии в пятницу вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с тем, что три российских МиГ-31 якобы нарушили эстонское воздушное пространство, пробыв там 12 минут. Таллин также решил запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
