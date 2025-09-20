Россия и Китай выступили за сохранение отмены санкций против Ирана
Россия, КНР, и Пакистан выступили за сохранение отмены иранских санкций
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия, Китай, Пакистан и Алжир высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Ирану в ходе заседания СБ ООН по вопросу восстановления санкций в отношении Тегерана, сообщает МИД РФ.
"В ходе заседания СБ ООН девятнадцатого сентября Россия вместе с Китаем, Алжиром и Пакистаном решительно высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Исламской Республике Иран (ИРИ). Против этого предсказуемо выступили европейские зачинщики нынешнего набирающего обороты кризиса вокруг иранской ядерной программы, а также США, которые сообща оказывали беспрецедентное давление на непостоянных членов СБ, принуждая солидаризироваться со своей негодной позицией", - говорится в сообщении.
Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого ограничения Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
В сообщении МИД РФ отмечается, что находящийся "на столе" российско-китайский проект резолюции СБ ООН о технической отсрочке в осуществлении СВПД и резолюции 2231 на шесть месяцев дает реальную возможность выправить ситуацию, а также создать условия для эффективной реализации достигнутых 9 сентября в Каире договоренностей между Ираном и Международным агентством по атомной энергии.
