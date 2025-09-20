https://ria.ru/20250920/mid-2043172408.html

Россия и Китай выступили за сохранение отмены санкций против Ирана

Россия и Китай выступили за сохранение отмены санкций против Ирана - РИА Новости, 20.09.2025

Россия и Китай выступили за сохранение отмены санкций против Ирана

Россия, Китай, Пакистан и Алжир высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Ирану в ходе заседания СБ ООН по вопросу... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T13:45:00+03:00

2025-09-20T13:45:00+03:00

2025-09-20T14:38:00+03:00

в мире

москва

иран

пекин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия, Китай, Пакистан и Алжир высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Ирану в ходе заседания СБ ООН по вопросу восстановления санкций в отношении Тегерана, сообщает МИД РФ."В ходе заседания СБ ООН девятнадцатого сентября Россия вместе с Китаем, Алжиром и Пакистаном решительно высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Исламской Республике Иран (ИРИ). Против этого предсказуемо выступили европейские зачинщики нынешнего набирающего обороты кризиса вокруг иранской ядерной программы, а также США, которые сообща оказывали беспрецедентное давление на непостоянных членов СБ, принуждая солидаризироваться со своей негодной позицией", - говорится в сообщении.Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого ограничения Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.В сообщении МИД РФ отмечается, что находящийся "на столе" российско-китайский проект резолюции СБ ООН о технической отсрочке в осуществлении СВПД и резолюции 2231 на шесть месяцев дает реальную возможность выправить ситуацию, а также создать условия для эффективной реализации достигнутых 9 сентября в Каире договоренностей между Ираном и Международным агентством по атомной энергии.

https://ria.ru/20250919/iran-2043074791.html

москва

иран

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, иран, пекин, оон