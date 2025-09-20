Рейтинг@Mail.ru
В МИД России раскритиковали политику европейских стран в отношении Ирана
13:42 20.09.2025 (обновлено: 14:14 20.09.2025)
В МИД России раскритиковали политику европейских стран в отношении Ирана
В МИД России раскритиковали политику европейских стран в отношении Ирана - РИА Новости, 20.09.2025
В МИД России раскритиковали политику европейских стран в отношении Ирана
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва не раз указывала на провокационный и незаконный характер действий европейских стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении Ирана, сообщает МИД РФ."Российская сторона неоднократно указывала на провокационный и незаконный характер действий европейских стран-участниц СВПД и находящегося под их влиянием южнокорейского председательства в СБ ООН. Эти действия не имеют ничего общего с дипломатией и ведут исключительно к дальнейшей эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.Девятнадцатого сентября в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по проекту резолюции, представленному Республикой Корея в качестве председателя СБ ООН в развитие обращения Великобритании, Германии и Франции от 28 августа по поводу якобы имеющего место существенного неисполнения Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, отмечается в сообщении МИД.
россия, иран, москва, оон, в мире
Россия, Иран, Москва, ООН, В мире
В МИД России раскритиковали политику европейских стран в отношении Ирана

МИД РФ указал на незаконность действий европейских стран СВПД в отношении Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва не раз указывала на провокационный и незаконный характер действий европейских стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении Ирана, сообщает МИД РФ.
"Российская сторона неоднократно указывала на провокационный и незаконный характер действий европейских стран-участниц СВПД и находящегося под их влиянием южнокорейского председательства в СБ ООН. Эти действия не имеют ничего общего с дипломатией и ведут исключительно к дальнейшей эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.
Девятнадцатого сентября в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по проекту резолюции, представленному Республикой Корея в качестве председателя СБ ООН в развитие обращения Великобритании, Германии и Франции от 28 августа по поводу якобы имеющего место существенного неисполнения Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, отмечается в сообщении МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Россия и Китай выступили за сохранение отмены санкций против Ирана
Вчера, 13:45
Вчера, 13:45
 
РоссияИранМоскваООНВ мире
 
 
