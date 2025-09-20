В МИД России раскритиковали политику европейских стран в отношении Ирана

https://ria.ru/20250920/mid-2043171854.html

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва не раз указывала на провокационный и незаконный характер действий европейских стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении Ирана, сообщает МИД РФ."Российская сторона неоднократно указывала на провокационный и незаконный характер действий европейских стран-участниц СВПД и находящегося под их влиянием южнокорейского председательства в СБ ООН. Эти действия не имеют ничего общего с дипломатией и ведут исключительно к дальнейшей эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.Девятнадцатого сентября в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по проекту резолюции, представленному Республикой Корея в качестве председателя СБ ООН в развитие обращения Великобритании, Германии и Франции от 28 августа по поводу якобы имеющего место существенного неисполнения Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, отмечается в сообщении МИД.

