В МИД России раскритиковали политику европейских стран в отношении Ирана
В МИД России раскритиковали политику европейских стран в отношении Ирана - РИА Новости, 20.09.2025
В МИД России раскритиковали политику европейских стран в отношении Ирана
Москва не раз указывала на провокационный и незаконный характер действий европейских стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T13:42:00+03:00
2025-09-20T13:42:00+03:00
2025-09-20T14:14:00+03:00
россия
иран
москва
оон
в мире
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва не раз указывала на провокационный и незаконный характер действий европейских стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении Ирана, сообщает МИД РФ."Российская сторона неоднократно указывала на провокационный и незаконный характер действий европейских стран-участниц СВПД и находящегося под их влиянием южнокорейского председательства в СБ ООН. Эти действия не имеют ничего общего с дипломатией и ведут исключительно к дальнейшей эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.Девятнадцатого сентября в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по проекту резолюции, представленному Республикой Корея в качестве председателя СБ ООН в развитие обращения Великобритании, Германии и Франции от 28 августа по поводу якобы имеющего место существенного неисполнения Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, отмечается в сообщении МИД.
россия
иран
москва
