Недовольство работой Мерца достигло рекордного максимума, показал опрос
19:09 20.09.2025 (обновлено: 22:47 20.09.2025)
Недовольство работой Мерца достигло рекордного максимума, показал опрос
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Недовольство работой канцлера Германии Фридриха Мерца достигло максимума с начала его пребывания на посту, 62% респондентов оценили деятельность канцлера отрицательно, следует из результатов исследования института INSA, опубликованных немецкой газетой Bild. Уточняется, что это плюс 3 процентных пункта по сравнению с предыдущим исследованием. Довольны работой канцлера лишь 26% опрошенных. "Примечательно, что еще в начале июня лидер ХДС показывал заметный, пусть и кратковременный, рост поддержки. Однако с тех пор тенденция пошла вниз и достигла нового рекордного минимума", - отмечает газета. Отмечается, что не лучше обстоит дело и у правительства: 63% опрошенных заявили, что недовольны работой "большой коалиции" из ХДС/ХСС и СДПГ. По информации издания, это также максимум с начала её работы. Лишь 23% выразили удовлетворение деятельностью кабмина. Исследование проводилось 18-19 сентября текущего года среди 1001 человек. Процент погрешности не указывается.
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Недовольство работой канцлера Германии Фридриха Мерца достигло максимума с начала его пребывания на посту, 62% респондентов оценили деятельность канцлера отрицательно, следует из результатов исследования института INSA, опубликованных немецкой газетой Bild.
Уточняется, что это плюс 3 процентных пункта по сравнению с предыдущим исследованием. Довольны работой канцлера лишь 26% опрошенных.
«
"Примечательно, что еще в начале июня лидер ХДС показывал заметный, пусть и кратковременный, рост поддержки. Однако с тех пор тенденция пошла вниз и достигла нового рекордного минимума", - отмечает газета.
Отмечается, что не лучше обстоит дело и у правительства: 63% опрошенных заявили, что недовольны работой "большой коалиции" из ХДС/ХСС и СДПГ. По информации издания, это также максимум с начала её работы. Лишь 23% выразили удовлетворение деятельностью кабмина.
Исследование проводилось 18-19 сентября текущего года среди 1001 человек. Процент погрешности не указывается.
Welt: АдГ впервые обошла блок Мерца с рекордным рейтингом в опросе
17 сентября, 11:20
Welt: АдГ впервые обошла блок Мерца с рекордным рейтингом в опросе
17 сентября, 11:20
 
