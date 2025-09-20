https://ria.ru/20250920/merts-2043227610.html

Недовольство работой Мерца достигло рекордного максимума, показал опрос

Недовольство работой Мерца достигло рекордного максимума, показал опрос - РИА Новости, 20.09.2025

Недовольство работой Мерца достигло рекордного максимума, показал опрос

Недовольство работой канцлера Германии Фридриха Мерца достигло максимума с начала его пребывания на посту, 62% респондентов оценили деятельность канцлера... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T19:09:00+03:00

2025-09-20T19:09:00+03:00

2025-09-20T22:47:00+03:00

в мире

германия

фридрих мерц

хдс/хсс

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg

БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Недовольство работой канцлера Германии Фридриха Мерца достигло максимума с начала его пребывания на посту, 62% респондентов оценили деятельность канцлера отрицательно, следует из результатов исследования института INSA, опубликованных немецкой газетой Bild. Уточняется, что это плюс 3 процентных пункта по сравнению с предыдущим исследованием. Довольны работой канцлера лишь 26% опрошенных. "Примечательно, что еще в начале июня лидер ХДС показывал заметный, пусть и кратковременный, рост поддержки. Однако с тех пор тенденция пошла вниз и достигла нового рекордного минимума", - отмечает газета. Отмечается, что не лучше обстоит дело и у правительства: 63% опрошенных заявили, что недовольны работой "большой коалиции" из ХДС/ХСС и СДПГ. По информации издания, это также максимум с начала её работы. Лишь 23% выразили удовлетворение деятельностью кабмина. Исследование проводилось 18-19 сентября текущего года среди 1001 человек. Процент погрешности не указывается.

https://ria.ru/20250917/adg--2042418904.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, bild