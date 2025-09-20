Недовольство работой Мерца достигло рекордного максимума, показал опрос
Bild: 62 процента немцев оценили работу канцлера Мерца отрицательно
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Недовольство работой канцлера Германии Фридриха Мерца достигло максимума с начала его пребывания на посту, 62% респондентов оценили деятельность канцлера отрицательно, следует из результатов исследования института INSA, опубликованных немецкой газетой Bild.
Уточняется, что это плюс 3 процентных пункта по сравнению с предыдущим исследованием. Довольны работой канцлера лишь 26% опрошенных.
"Примечательно, что еще в начале июня лидер ХДС показывал заметный, пусть и кратковременный, рост поддержки. Однако с тех пор тенденция пошла вниз и достигла нового рекордного минимума", - отмечает газета.
Отмечается, что не лучше обстоит дело и у правительства: 63% опрошенных заявили, что недовольны работой "большой коалиции" из ХДС/ХСС и СДПГ. По информации издания, это также максимум с начала её работы. Лишь 23% выразили удовлетворение деятельностью кабмина.
Исследование проводилось 18-19 сентября текущего года среди 1001 человек. Процент погрешности не указывается.
