Рейтинг@Mail.ru
В MAX может появиться возможность регистрации двух аккаунтов - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 20.09.2025 (обновлено: 01:39 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/max-2043111748.html
В MAX может появиться возможность регистрации двух аккаунтов
В MAX может появиться возможность регистрации двух аккаунтов - РИА Новости, 20.09.2025
В MAX может появиться возможность регистрации двух аккаунтов
На онлайн-платформе MAX может появиться возможность установки двух аккаунтов на одном устройстве, следует из ответа Минцифры на обращение главы комитета Госдумы РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T01:38:00+03:00
2025-09-20T01:39:00+03:00
технологии
россия
максут шадаев
ярослав нилов
олег качанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0b3eb6a91aeb036e66acaf27312987.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На онлайн-платформе MAX может появиться возможность установки двух аккаунтов на одном устройстве, следует из ответа Минцифры на обращение главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;Нилов направил обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой дать поручение проработать вопрос возможности по аналогии с другими мессенджерами установки двух аккаунтов МAX на одном устройстве. Документ также есть в распоряжении агентства. В обращении политик отметил, что в России стремительно набирает популярность данная платформа. И с высокой долей вероятности, по мнению Нилова, российскую разработку захотят использовать для продвижения своих товаров и услуг предприниматели и самозанятые, поэтому для их удобства логично предусмотреть механизм, позволяющий использовать на одном устройстве два аккаунта: личный и рабочий. Парламентарий предложил предусмотреть для бизнес-аккаунта отдельное название, например, MAX-delo. "Обозначенный Вами вопрос о реализации функции использования двух аккаунтов МАХ на одном устройстве находится на стадии проработки с учетом необходимости обеспечения строгих требований информационной безопасности и сохранения удобства интерфейса", - сказано в документе за подписью замглавы ведомства Олега Качанова. В ответе отмечается, что указанная возможность может быть реализована в рамках одного из будущих обновлений национального мессенджера. Подчеркивается, что MAX целенаправленно развивается как многофункциональная цифровая платформа, включающая в себя множество полезных сервисов для граждан и субъектов предпринимательской деятельности, и в этой связи задача повышения удобства его использования, включая возможность одновременной работы с несколькими аккаунтами на одном устройстве, является актуальной. "В настоящее время мессенджер находится на стадии активного улучшения, его функциональные возможности постоянно расширяются. При совершенствовании МАХ особое внимание уделяется учету потребностей различных категорий пользователей, включая представителей делового сообщества", - уточняется в документе.
https://ria.ru/20250818/sferum-2036029274.html
https://ria.ru/20250804/messendzher-2033361264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036738_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_435c1d1d1ef5dbf13b178c3ccc81cdcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, максут шадаев, ярослав нилов, олег качанов
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Ярослав Нилов, Олег Качанов
В MAX может появиться возможность регистрации двух аккаунтов

В МАХ может появиться возможность установки двух аккаунтов на одном устройстве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На онлайн-платформе MAX может появиться возможность установки двух аккаунтов на одном устройстве, следует из ответа Минцифры на обращение главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
Нилов направил обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой дать поручение проработать вопрос возможности по аналогии с другими мессенджерами установки двух аккаунтов МAX на одном устройстве. Документ также есть в распоряжении агентства.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Сферум" интегрировали в мессенджер МАХ
18 августа, 12:30
В обращении политик отметил, что в России стремительно набирает популярность данная платформа. И с высокой долей вероятности, по мнению Нилова, российскую разработку захотят использовать для продвижения своих товаров и услуг предприниматели и самозанятые, поэтому для их удобства логично предусмотреть механизм, позволяющий использовать на одном устройстве два аккаунта: личный и рабочий. Парламентарий предложил предусмотреть для бизнес-аккаунта отдельное название, например, MAX-delo.
"Обозначенный Вами вопрос о реализации функции использования двух аккаунтов МАХ на одном устройстве находится на стадии проработки с учетом необходимости обеспечения строгих требований информационной безопасности и сохранения удобства интерфейса", - сказано в документе за подписью замглавы ведомства Олега Качанова.
В ответе отмечается, что указанная возможность может быть реализована в рамках одного из будущих обновлений национального мессенджера.
Подчеркивается, что MAX целенаправленно развивается как многофункциональная цифровая платформа, включающая в себя множество полезных сервисов для граждан и субъектов предпринимательской деятельности, и в этой связи задача повышения удобства его использования, включая возможность одновременной работы с несколькими аккаунтами на одном устройстве, является актуальной.
"В настоящее время мессенджер находится на стадии активного улучшения, его функциональные возможности постоянно расширяются. При совершенствовании МАХ особое внимание уделяется учету потребностей различных категорий пользователей, включая представителей делового сообщества", - уточняется в документе.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Во Владимирской области готовятся к переносу мессенджера Сферум на Мах
4 августа, 22:18
 
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевЯрослав НиловОлег Качанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала