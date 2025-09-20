Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвал возможного кандидата на участие в следующем "Интервидении"
17:10 20.09.2025
Матвиенко назвал возможного кандидата на участие в следующем "Интервидении"
Матвиенко назвал возможного кандидата на участие в следующем "Интервидении"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Певица Валерия Bearwolf или сибирская группа Otyken могли бы представить Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в следующем году, считает народный артист РФ, член жюри конкурса от России Игорь Матвиенко. "Есть очень хорошие артисты: Дима Билан, Сережа Лазарев, Полина Гагарина - они прекрасные артисты, но они унифицированы. По моему мнению, я бы отправил (на "Интервидение" в следующем году - ред.) условно из молодых, например, Леру Bearwolf, у нее есть вот эта этническая составляющая. Или же сибирский коллектив Otyken - идеально вообще", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Член жюри международного конкурса "Интервидение", продюсер Игорь Матвиенко
Член жюри международного конкурса "Интервидение", продюсер Игорь Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Певица Валерия Bearwolf или сибирская группа Otyken могли бы представить Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в следующем году, считает народный артист РФ, член жюри конкурса от России Игорь Матвиенко.
"Есть очень хорошие артисты: Дима Билан, Сережа Лазарев, Полина Гагарина - они прекрасные артисты, но они унифицированы. По моему мнению, я бы отправил (на "Интервидение" в следующем году - ред.) условно из молодых, например, Леру Bearwolf, у нее есть вот эта этническая составляющая. Или же сибирский коллектив Otyken - идеально вообще", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран
12 июня, 10:03
 
КультураРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Игорь МатвиенкоДима Билан (Виктор Белан)Полина Гагарина
 
 
