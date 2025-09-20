https://ria.ru/20250920/matvienko-2043210731.html

Матвиенко назвал возможного кандидата на участие в следующем "Интервидении"

Матвиенко назвал возможного кандидата на участие в следующем "Интервидении"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Певица Валерия Bearwolf или сибирская группа Otyken могли бы представить Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в следующем году, считает народный артист РФ, член жюри конкурса от России Игорь Матвиенко. "Есть очень хорошие артисты: Дима Билан, Сережа Лазарев, Полина Гагарина - они прекрасные артисты, но они унифицированы. По моему мнению, я бы отправил (на "Интервидение" в следующем году - ред.) условно из молодых, например, Леру Bearwolf, у нее есть вот эта этническая составляющая. Или же сибирский коллектив Otyken - идеально вообще", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

