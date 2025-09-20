https://ria.ru/20250920/matvienko-2043206538.html
Матвиенко допустил появление зрительского голосования на "Интервидении"
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Член жюри "Интервидения" от России, продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил появление на конкурсе зрительского голосования в будущем.
"Не исключаю, что потом, когда уже конкурс наберет обороты, вполне возможно, что будет и зрительское голосование", — сказал он на пресс-конференции перед началом мероприятия.
Продюсер допустил, что в этот раз такой способ не используют из-за технических особенностей.
Матвиенко
также рассказал, в чем, по его мнению, состоит цель "Интервидения".
"Если "Евровидение" с абсолютным поп-форматом — это глобализационный конкурс, то у нас есть разглобализация", — пояснил он.
На жюри, подчеркнул композитор, никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение добровольно и на свое усмотрение.
"Я для себя выработал абсолютно точный критерий, как буду оценивать этот конкурс. Я посмотрел генеральную репетицию и понял, что абсолютно правильно оценивать с позиции того, что участник должен показать культуру своей страны — это отражается в мелодике, в образе — в самом номере должна быть представлена та народность, которую представляет участник. Для меня это самое важное", — отметил Матвиенко.
Третьего февраля президент Владимир Путин
подписал указ о проведении в этом году международного музыкального конкурса "Интервидение". Он пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию
представит певец Shaman.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.