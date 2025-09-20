https://ria.ru/20250920/matvienko-2043206538.html

Матвиенко допустил появление зрительского голосования на "Интервидении"

Матвиенко допустил появление зрительского голосования на "Интервидении"

Член жюри "Интервидения" от России, продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил появление на конкурсе зрительского голосования в будущем. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Член жюри "Интервидения" от России, продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил появление на конкурсе зрительского голосования в будущем."Не исключаю, что потом, когда уже конкурс наберет обороты, вполне возможно, что будет и зрительское голосование", — сказал он на пресс-конференции перед началом мероприятия. Продюсер допустил, что в этот раз такой способ не используют из-за технических особенностей. Матвиенко также рассказал, в чем, по его мнению, состоит цель "Интервидения"."Если "Евровидение" с абсолютным поп-форматом — это глобализационный конкурс, то у нас есть разглобализация", — пояснил он.На жюри, подчеркнул композитор, никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение добровольно и на свое усмотрение."Я для себя выработал абсолютно точный критерий, как буду оценивать этот конкурс. Я посмотрел генеральную репетицию и понял, что абсолютно правильно оценивать с позиции того, что участник должен показать культуру своей страны — это отражается в мелодике, в образе — в самом номере должна быть представлена та народность, которую представляет участник. Для меня это самое важное", — отметил Матвиенко. Третьего февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году международного музыкального конкурса "Интервидение". Он пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

