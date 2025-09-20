Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко допустил появление зрительского голосования на "Интервидении"
Культура
 
20.09.2025
Матвиенко допустил появление зрительского голосования на "Интервидении"
Член жюри "Интервидения" от России, продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил появление на конкурсе зрительского голосования в будущем.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Член жюри "Интервидения" от России, продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил появление на конкурсе зрительского голосования в будущем."Не исключаю, что потом, когда уже конкурс наберет обороты, вполне возможно, что будет и зрительское голосование", — сказал он на пресс-конференции перед началом мероприятия. Продюсер допустил, что в этот раз такой способ не используют из-за технических особенностей. Матвиенко также рассказал, в чем, по его мнению, состоит цель "Интервидения"."Если "Евровидение" с абсолютным поп-форматом — это глобализационный конкурс, то у нас есть разглобализация", — пояснил он.На жюри, подчеркнул композитор, никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение добровольно и на свое усмотрение."Я для себя выработал абсолютно точный критерий, как буду оценивать этот конкурс. Я посмотрел генеральную репетицию и понял, что абсолютно правильно оценивать с позиции того, что участник должен показать культуру своей страны — это отражается в мелодике, в образе — в самом номере должна быть представлена та народность, которую представляет участник. Для меня это самое важное", — отметил Матвиенко. Третьего февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году международного музыкального конкурса "Интервидение". Он пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Новости
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Член жюри "Интервидения" от России, продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил появление на конкурсе зрительского голосования в будущем.
"Не исключаю, что потом, когда уже конкурс наберет обороты, вполне возможно, что будет и зрительское голосование", — сказал он на пресс-конференции перед началом мероприятия.
Продюсер допустил, что в этот раз такой способ не используют из-за технических особенностей.
Матвиенко также рассказал, в чем, по его мнению, состоит цель "Интервидения".
"Если "Евровидение" с абсолютным поп-форматом — это глобализационный конкурс, то у нас есть разглобализация", — пояснил он.
На жюри, подчеркнул композитор, никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение добровольно и на свое усмотрение.
"Я для себя выработал абсолютно точный критерий, как буду оценивать этот конкурс. Я посмотрел генеральную репетицию и понял, что абсолютно правильно оценивать с позиции того, что участник должен показать культуру своей страны — это отражается в мелодике, в образе — в самом номере должна быть представлена та народность, которую представляет участник. Для меня это самое важное", — отметил Матвиенко.
Третьего февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году международного музыкального конкурса "Интервидение". Он пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Это будет круто: самый подробный гид по "Интервидению-2025"
19 сентября, 08:00
 
КультураРоссияМоскваИгорь МатвиенкоВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Интервидение – 2025
 
 
