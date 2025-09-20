https://ria.ru/20250920/makron-2043175959.html

Макрон рассматривает признание Палестины как рычаг давления, пишут СМИ

2025-09-20T14:11:00+03:00

в мире

палестина

франция

израиль

эммануэль макрон

биньямин нетаньяху

politico

обострение палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как дипломатический рычаг давления на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к Макрону. Ранее Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября. "Он видит это признание "как дипломатический рычаг, чтобы оказать давление на Нетаньяху", - пишет агентство. По его информации, Макрон принял решение о признании Палестины в апреле, когда возвращался на самолете после визита на границу Египта и сектора Газа. Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.

