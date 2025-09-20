Рейтинг@Mail.ru
20.09.2025

Макрон рассматривает признание Палестины как рычаг давления, пишут СМИ
14:11 20.09.2025
Макрон рассматривает признание Палестины как рычаг давления, пишут СМИ
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как дипломатический рычаг давления на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к Макрону. Ранее Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября. "Он видит это признание "как дипломатический рычаг, чтобы оказать давление на Нетаньяху", - пишет агентство. По его информации, Макрон принял решение о признании Палестины в апреле, когда возвращался на самолете после визита на границу Египта и сектора Газа. Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как дипломатический рычаг давления на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к Макрону.
Ранее Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября.
"Он видит это признание "как дипломатический рычаг, чтобы оказать давление на Нетаньяху", - пишет агентство.
По его информации, Макрон принял решение о признании Палестины в апреле, когда возвращался на самолете после визита на границу Египта и сектора Газа.
Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля
17 октября 2024, 01:01
 
В миреПалестинаФранцияИзраильЭммануэль МакронБиньямин НетаньяхуPoliticoОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
