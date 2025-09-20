Рейтинг@Mail.ru
Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября - РИА Новости, 20.09.2025
10:05 20.09.2025
Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября
Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября - РИА Новости, 20.09.2025
Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября. РИА Новости, 20.09.2025
в мире
палестина
франция
израиль
эммануэль макрон
махмуд аббас
politico
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября. О намерении Франции признать Палестину Макрон объявлял в июле. "Я поговорил с председателем палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом…, я подтвердил председателю Аббасу мое намерение признать государство Палестина в понедельник в Нью-Йорке", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х. Макрон отметил, что это решение вписывается в более широкий мирный план для региона. Со своей стороны Аббас подтвердил решимость реализовать необходимые реформы для обновления руководства Палестиной. Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.
палестина
франция
израиль
в мире, палестина, франция, израиль, эммануэль макрон, махмуд аббас, politico
В мире, Палестина, Франция, Израиль, Эммануэль Макрон, Махмуд Аббас, Politico
Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября.
О намерении Франции признать Палестину Макрон объявлял в июле.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля
17 октября 2024, 01:01
"Я поговорил с председателем палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом…, я подтвердил председателю Аббасу мое намерение признать государство Палестина в понедельник в Нью-Йорке", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.
Макрон отметил, что это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.
Со своей стороны Аббас подтвердил решимость реализовать необходимые реформы для обновления руководства Палестиной.
Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину
14 апреля, 17:46
 
В миреПалестинаФранцияИзраильЭммануэль МакронМахмуд АббасPolitico
 
 
