Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября
2025-09-20T10:05:00+03:00
в мире
палестина
франция
израиль
эммануэль макрон
махмуд аббас
politico
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября. О намерении Франции признать Палестину Макрон объявлял в июле. "Я поговорил с председателем палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом…, я подтвердил председателю Аббасу мое намерение признать государство Палестина в понедельник в Нью-Йорке", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х. Макрон отметил, что это решение вписывается в более широкий мирный план для региона. Со своей стороны Аббас подтвердил решимость реализовать необходимые реформы для обновления руководства Палестиной. Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.
