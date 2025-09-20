https://ria.ru/20250920/litva-2043187588.html

Журналист ответил на обвинения экс-главы МИД Литвы в адрес России

Журналист ответил на обвинения экс-главы МИД Литвы в адрес России - РИА Новости, 20.09.2025

Журналист ответил на обвинения экс-главы МИД Литвы в адрес России

Журналист Чей Боуз в социальной сети X назвал лживыми обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства Эстонии.

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в социальной сети X назвал лживыми обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства Эстонии."Это ложь. Российские самолеты пролетели над нейтральными водами Балтийского моря более чем в трех километрах от острова Вайндлоо. Они находились только в воздушном пространстве над исключительной экономической зоной Эстонии (за пределами 12 морских миль от побережья), что не является нарушением воздушного пространства Эстонии", — ответил Боуз в соцсети Х бывшему главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису.Ранее Ландсбергис обвинил Россию в эскалации ситуации на Балтийском море из-за якобы нарушения воздушного пространства Эстонии.МИД Эстонии в пятницу вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с тем, что три российских МиГ-31 якобы нарушили эстонское воздушное пространство, пробыв там 12 минут. Таллин также решил запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны России в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.В ведомстве не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

россия

эстония

балтийское море

2025

Новости

