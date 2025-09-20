Рейтинг@Mail.ru
Журналист ответил на обвинения экс-главы МИД Литвы в адрес России - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 20.09.2025 (обновлено: 15:23 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/litva-2043187588.html
Журналист ответил на обвинения экс-главы МИД Литвы в адрес России
Журналист ответил на обвинения экс-главы МИД Литвы в адрес России - РИА Новости, 20.09.2025
Журналист ответил на обвинения экс-главы МИД Литвы в адрес России
Журналист Чей Боуз в социальной сети X назвал лживыми обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства Эстонии. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T15:15:00+03:00
2025-09-20T15:23:00+03:00
в мире
россия
эстония
балтийское море
габриэлюс ландсбергис
чей боуз
нато
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778279605_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_09ce8b6ead05f744b68048a0cba223b2.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в социальной сети X назвал лживыми обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства Эстонии."Это ложь. Российские самолеты пролетели над нейтральными водами Балтийского моря более чем в трех километрах от острова Вайндлоо. Они находились только в воздушном пространстве над исключительной экономической зоной Эстонии (за пределами 12 морских миль от побережья), что не является нарушением воздушного пространства Эстонии", — ответил Боуз в соцсети Х бывшему главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису.Ранее Ландсбергис обвинил Россию в эскалации ситуации на Балтийском море из-за якобы нарушения воздушного пространства Эстонии.МИД Эстонии в пятницу вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с тем, что три российских МиГ-31 якобы нарушили эстонское воздушное пространство, пробыв там 12 минут. Таллин также решил запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны России в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.В ведомстве не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250920/litva-2043149538.html
https://ria.ru/20250920/mig-2043110242.html
россия
эстония
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778279605_368:0:3097:2047_1920x0_80_0_0_81d2d32a61cfb9972b8e6965e0199dd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, балтийское море, габриэлюс ландсбергис, чей боуз, нато, миг-31
В мире, Россия, Эстония, Балтийское море, Габриэлюс Ландсбергис, Чей Боуз, НАТО, МиГ-31
Журналист ответил на обвинения экс-главы МИД Литвы в адрес России

Боуз раскритиковал экс-главу МИД Литвы Ландсбергиса за ложь о действиях России

© AP Photo / Olivier DoulieryЭкс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Olivier Douliery
Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в социальной сети X назвал лживыми обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства Эстонии.
"Это ложь. Российские самолеты пролетели над нейтральными водами Балтийского моря более чем в трех километрах от острова Вайндлоо. Они находились только в воздушном пространстве над исключительной экономической зоной Эстонии (за пределами 12 морских миль от побережья), что не является нарушением воздушного пространства Эстонии", — ответил Боуз в соцсети Х бывшему главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
"Должны действовать". В Литве сделали дерзкое заявление о России
Вчера, 11:33
Ранее Ландсбергис обвинил Россию в эскалации ситуации на Балтийском море из-за якобы нарушения воздушного пространства Эстонии.
МИД Эстонии в пятницу вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с тем, что три российских МиГ-31 якобы нарушили эстонское воздушное пространство, пробыв там 12 минут. Таллин также решил запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
В Минобороны России в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.
В ведомстве не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Истребители МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31
Вчера, 01:12
 
В миреРоссияЭстонияБалтийское мореГабриэлюс ЛандсбергисЧей БоузНАТОМиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала